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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200722/1574733675.html
В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 21 798
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 356, до 21798, всего умерли 712 человек, сообщил в среду на брифинге... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:18
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
здоровье - общество
воз
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, молдавия, в мире

В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 21 798

17:18 22.07.2020
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© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
КИШИНЕВ, 22 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 356, до 21798, всего умерли 712 человек, сообщил в среду на брифинге государственный секретарь минздрава Константин Рымиш.
Ранее власти Молдавии сообщили о 21442 зарегистрированных случаях коронавируса, 707 из которых стали летальными.
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"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 356 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 21798. Всего 14856 человек были вылечены, а 712 скончались из-за COVID-19", - заявил Рымиш.
В Молдавии до 31 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗМолдавияВ мире
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