В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 21 798

КИШИНЕВ, 22 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения коронавирусом Молдавии за сутки выросло на 356, до 21798, всего умерли 712 человек, сообщил в среду на брифинге государственный секретарь минздрава Константин Рымиш.

Ранее власти Молдавии сообщили о 21442 зарегистрированных случаях коронавируса, 707 из которых стали летальными.

"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 356 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 21798. Всего 14856 человек были вылечены, а 712 скончались из-за COVID-19", - заявил Рымиш.

В Молдавии до 31 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.