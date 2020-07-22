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В Москве Парк Горького подготовили к выпускному
Управление Роспотребнадзора по Москве подготовило Парк Горького к общегородскому школьному выпускному, на самом празднике также будут дежурить сотрудники... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:14
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
парк имени горького
анастасия ракова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, парк имени горького, анастасия ракова , федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

В Москве Парк Горького подготовили к выпускному

17:14 22.07.2020
489
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыпускники российских школ на празднике выпускников в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Выпускники российских школ на празднике выпускников в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Выпускники российских школ на празднике выпускников в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве подготовило Парк Горького к общегородскому школьному выпускному, на самом празднике также будут дежурить сотрудники ведомства, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве выпускной пройдет в традиционном формате в Парке Горького 24 июля.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
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"В день праздника в парке будет проведена генеральная уборка и дезинфекция: будут обработаны все контактные поверхности, скамейки, поручни. Везде в свободном доступе установлены дозаторы с антисептическими средствами, на протяжении всего вечера сотрудники клининга будут следить за чистотой помещений и общественных пространств. Все выпускники будут обеспечены именными браслетами, дважды будет проведена бесконтактная термометрия участников, включая сопровождающих лиц," - сообщили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре добавили, что со всем задействованным в мероприятии персоналом проведены обучающие мероприятия и инструктажи по соблюдению мер санитарно-эпидемиологической безопасности, весь персонал обследован на коронавирусную инфекцию.
Кроме того, перед началом массовых мероприятий проведена двукратная акарицидная обработка территории с последующим контролем эффективности обработки.
"Парк обеспечен средствами индивидуальной защиты персонала, антисептиками, дезинфицирующими средствами, бесконтактными термометрами. Зоны проведения зрелищных, игровых, досуговых мероприятий рассредоточены в разных зонах с целью максимального разобщения участников", - добавили в ведомстве.
В ведомстве уточнили, что из ассортимента блюд исключены скоропортящиеся блюда и будет использована бутилированная вода в мелкой расфасовке. Питьевые фонтанчики в парке не будут работать.
"Дополнительно в парке будут установлены новые мобильные биотуалеты, контейнеры для сбора бытового мусора, использованных масок и перчаток. На выпускном вечере будут дежурить сотрудники Управления Роспотребнадзора по Москве и медицинские работники организаций департамента здравоохранения", - заключили в Роспотребнадзоре.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Парк имени ГорькогоАнастасия РаковаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
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