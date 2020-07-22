В Липецкой области стартовал 3 этап снятия ограничений по COVID-19

ЛИПЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Третий этап отмены ограничительных мер, введённых для борьбы с коронавирусной инфекцией, стартовал в Липецкой области, сообщил глава региона . Третий этап отмены ограничительных мер, введённых для борьбы с коронавирусной инфекцией, стартовал в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов на заседании регионального оперативного штаба по противодействию COVID-19.

Губернатор отметил, что в регионе достигнуты все показатели, необходимые для перехода на третий этап снятия ограничений, однако расслабляться не стоит.

"Это вовсе не значит, что мы застрахованы от инфекции. По-прежнему важно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, придерживаться рекомендаций по профилактике коронавируса", -отметил Артамонов.

В ближайшие дни возобновят свою работу все предприятия торговли и сферы услуг, объекты общественного питания, учреждения культуры, кинотеатры, гостиницы, откроются учебные заведения. В частности, до конца текущей недели в полном объёме заработают детские сады. Предполагается, что 27 июля отдыхающих начнут принимать детские оздоровительные лагеря, в медицинских организациях возобновится оказание плановой медицинской помощи.