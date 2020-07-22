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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20200722/1574733266.html
В Липецкой области стартовал 3 этап снятия ограничений по COVID-19
Третий этап отмены ограничительных мер, введённых для борьбы с коронавирусной инфекцией, стартовал в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов на... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:12
липецкая область
коронавирус в россии
игорь артамонов
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, игорь артамонов

В Липецкой области стартовал 3 этап снятия ограничений по COVID-19

17:12 22.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГорода России. Липецк
Города России. Липецк
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЛИПЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Третий этап отмены ограничительных мер, введённых для борьбы с коронавирусной инфекцией, стартовал в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов на заседании регионального оперативного штаба по противодействию COVID-19.
Губернатор отметил, что в регионе достигнуты все показатели, необходимые для перехода на третий этап снятия ограничений, однако расслабляться не стоит.
"Это вовсе не значит, что мы застрахованы от инфекции. По-прежнему важно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, придерживаться рекомендаций по профилактике коронавируса", -отметил Артамонов.
Стройка
Вчера, 11:13Липецкая область
Дома культуры построят в двух липецких селах
В ближайшие дни возобновят свою работу все предприятия торговли и сферы услуг, объекты общественного питания, учреждения культуры, кинотеатры, гостиницы, откроются учебные заведения. В частности, до конца текущей недели в полном объёме заработают детские сады. Предполагается, что 27 июля отдыхающих начнут принимать детские оздоровительные лагеря, в медицинских организациях возобновится оказание плановой медицинской помощи.
В тоже время запрет на проведение массовых мероприятий продолжает действовать на территории области.
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Липецкая областьКоронавирус в РоссииИгорь Артамонов
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