https://ria.ru/20200722/1574733266.html
В Липецкой области стартовал 3 этап снятия ограничений по COVID-19
Третий этап отмены ограничительных мер, введённых для борьбы с коронавирусной инфекцией, стартовал в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов на... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:12
2020-07-22T17:12
липецкая область
коронавирус в россии
игорь артамонов
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РИА Новости
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коронавирус в россии, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 22 июл - РИА Новости
. Третий этап отмены ограничительных мер, введённых для борьбы с коронавирусной инфекцией, стартовал в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов
на заседании регионального оперативного штаба по противодействию COVID-19.
Губернатор отметил, что в регионе достигнуты все показатели, необходимые для перехода на третий этап снятия ограничений, однако расслабляться не стоит.
"Это вовсе не значит, что мы застрахованы от инфекции. По-прежнему важно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, придерживаться рекомендаций по профилактике коронавируса", -отметил Артамонов.
В ближайшие дни возобновят свою работу все предприятия торговли и сферы услуг, объекты общественного питания, учреждения культуры, кинотеатры, гостиницы, откроются учебные заведения. В частности, до конца текущей недели в полном объёме заработают детские сады. Предполагается, что 27 июля отдыхающих начнут принимать детские оздоровительные лагеря, в медицинских организациях возобновится оказание плановой медицинской помощи.
В тоже время запрет на проведение массовых мероприятий продолжает действовать на территории области.