Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200722/1574733215.html
Первый замглавы МИД обсудил с послом Исландии работу в Арктическом совете
Первый заместитель министра иностранных РФ Владимир Титов обсудил с послом Исландии в России Берглинд Асгейрсдоттир вопросы взаимодействия в Арктическом совете, РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:12
владимир титов
финляндия
норвегия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150898/07/1508980737_0:280:2564:1722_1400x0_80_0_0_45daeec39e815c5904f641f93e105e29.jpg
https://ria.ru/20191126/1561608190.html
финляндия
норвегия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/150898/07/1508980737_0:280:2564:1722_1400x0_80_0_0_45daeec39e815c5904f641f93e105e29.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150898/07/1508980737_0:39:2564:1962_1400x0_80_0_0_ff0b835d2857c3d3a91058827d542e84.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/150898/07/1508980737_0:0:2564:2565_1400x0_80_0_0_c920f3eae375e3a5bd3c02bd1b52510d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир титов, финляндия, норвегия, сша, в мире

Первый замглавы МИД обсудил с послом Исландии работу в Арктическом совете

17:12 22.07.2020
45
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПервый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов
Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Первый заместитель министра иностранных РФ Владимир Титов обсудил с послом Исландии в России Берглинд Асгейрсдоттир вопросы взаимодействия в Арктическом совете, говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи Титова с дипломатом в связи с завершением ее работы в России и предстоящим отъездом.
"Состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонней повестки дня, взаимодействию в Арктическом совете – прежде всего в контексте текущего председательства Исландии в 2019-2021 годах и предстоящего в 2021-2023 годах - Российской Федерации", - отмечается в сообщении.
Кроме того, стороны обменялись мнениями по некоторым актуальным вопросам международной повестки дня.
Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Финляндии, изначально видевшей главной его целью сохранение уникальной природы северной полярной зоны. Ядром совета являются его постоянные члены - "восьмерка" арктических стран: Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США. Статус постоянных участников в совете также имеют шесть организаций, представляющих коренные народы Арктики. Это Международная ассоциация алеутов, Арктический совет атабасков, Международный совет гвичинов, Циркумполярный совет инуитов, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России и Совет саамов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Исландии Гудлёйгуром Тор Тордарсоном
26 ноября 2019, 13:10
Лавров заявил, что расширять Арктический совет не планируется
200000
Обсудить 0
Владимир ТитовФинляндияНорвегияСШАВ мире
Рекомендуем
Сотрудник пожарной службы Греции во время тушения лесного пожара
На Пелопоннесе из-за лесного пожара эвакуировали жителей трех деревень
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Швейцария увеличила число стран, по приезде из которых необходим карантин
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел уголовное дело после ликвидации боевиков в КБР
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 21 798
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Туркмения получила в ВТО статус наблюдателя
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Комитет Совфеда поддержал денонсацию соглашения с Казахстаном о РЛС
Спецоперация против боевиков ИГ в Кабардино-Балкарии. Кадры ФСБ
ФСБ опубликовала видео спецоперации в Кабардино-Балкарии
Мехико, Мексика
Правительство Мексики представило проект пенсионной реформы
Здание Государственной Думы РФ
Госдума завершила весеннюю сессию
С-400 Триумф охраняет воздушные рубежи Москвы и центральных промышленных районов РФ
Генерал сравнил принципы системы ПВО Москвы с теми, что были в 1941 году
Памятник Александру Баранову в Ситке, Аляска
Архиепископ Аляскинский выступил против сноса памятника Баранову в Ситке
Чикаго
Число раненных при стрельбе в Чикаго возросло до 15
Канцлер Германии Ангела Меркель
"Альтернатива для Германии" пожаловалась на Меркель в суд
Палаточный лагерь у здания мэрии Нью-Йорка
Полиция разогнала протестующих, живших почти месяц около мэрии Нью-Йорка
Врачи в госпитале COVID-19
В России более 8,3 тысячи военных вылечились от COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35В МЧС рассказали, как понять, что человек тонет
03:30Минфин планирует довести собираемость налогов в России до 99% в 2024 году
03:29Байден назвал Трампа "первым президентом-расистом" в США
03:20Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах
03:17Роскосмос создаст водородный двигатель для "Ангары"
03:13Эксперты назвали сроки создания нового "ракетного поезда" "Баргузин"
03:07Роспотребнадзор взял пробы воды из-под крана в жилых домах в Калмыкии
03:02ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
02:59Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
02:44США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
02:28Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий
02:16В РПЦ сообщили о кончине 83-летнего митрополита Евлогия
02:11Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
02:09Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН
02:06Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
02:02В Техасе появится новый завод Tesla
01:37В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
01:36В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
01:34В Италии производители сыра побили мировой рекорд
01:25Трамп может потребовать от Китая закрыть другие дипучреждения в США
Лента новостейМолния