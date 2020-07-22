Первый замглавы МИД обсудил с послом Исландии работу в Арктическом совете

"Состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонней повестки дня, взаимодействию в Арктическом совете – прежде всего в контексте текущего председательства Исландии в 2019-2021 годах и предстоящего в 2021-2023 годах - Российской Федерации", - отмечается в сообщении.