Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200722/1574733123.html
СК завел уголовное дело после ликвидации боевиков в КБР
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь силовиков и незаконном обороте оружия и взрывчатки после... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:12
кабардино-балкарская республика (кбр)
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
чегемский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg
https://ria.ru/20200722/1574732886.html
https://ria.ru/20200722/1574706064.html
чегемский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f8a16ea9bc7fe0c84e5bf10cc456c6b8.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_69c453036ad8d288152bbc7a22ff8dc2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кабардино-балкарская республика (кбр), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), чегемский район, происшествия

СК завел уголовное дело после ликвидации боевиков в КБР

17:12 22.07.2020
232
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 22 июл – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь силовиков и незаконном обороте оружия и взрывчатки после ликвидации четырех боевиков в Чегемском районе республики, сообщает региональное СУСК.
Ранее в среду ФСБ сообщила, что совместно с МВД предотвращен теракт в отношении сотрудников правоохранительных структур в Кабардино-Балкарии, его планировали члены организации ИГ*. Силовики обнаружили в Чегемском районе КБР четырех боевиков, которые открыли огонь и были ликвидированы.
"По версии следствия, 22 июля … в лесном массиве неподалеку от селения Лечинкай в специально оборудованном для длительного пребывания лагере была обнаружена вооруженная группа из четырех человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на требование сотрудников правоохранительных органов сдаться бандиты открыли по ним огонь из огнестрельного оружия.
Спецоперация против боевиков ИГ в Кабардино-Балкарии. Кадры ФСБ
Вчера, 17:11
ФСБ опубликовала видео спецоперации в Кабардино-Балкарии
"Ответным огнем нападавшие были ликвидированы. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет. На месте происшествия изъяты четыре единицы огнестрельного оружия, боеприпасы и гранаты", - уточняет ведомство.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Незаконный оборот оружия" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств" УК РФ, санкция которых предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.
*Запрещенная в России террористическая организация
Банки с предположительно черной икрой осетровых пород, изъятые сотрудниками ФСБ РФ
Вчера, 12:05
ФСБ показала холодильники, забитые изъятой у браконьеров черной икрой
1200000
Обсудить 0
Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Чегемский районПроисшествия
Рекомендуем
Спецоперация против боевиков ИГ в Кабардино-Балкарии. Кадры ФСБ
ФСБ опубликовала видео спецоперации в Кабардино-Балкарии
Сотрудник пожарной службы Греции во время тушения лесного пожара
На Пелопоннесе из-за лесного пожара эвакуировали жителей трех деревень
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Жириновский предложил отменить ЕГЭ для тех, кто не будет поступать в вузы
Автомобиль Следственного комитета РФ
Опубликована переписка жестоко убитой в Москве невесты с подозреваемым
Выпускники российских школ на празднике выпускников в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
В Москве Парк Горького подготовили к выпускному
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Таганроге подростка подозревают в убийстве продавца компьютеров
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время совещания в режиме видеоконференции с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной
Володин предложил депутатам во время отпуска работать с избирателями
Бывший полицейский Денис Коновалов в суде
Защита обжаловала решение суда об аресте экс-полицейских по делу Голунова
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 21 798
Здание Государственной Думы РФ
Госдума завершила весеннюю сессию
Последствия ДТП на юго-востоке Москвы
Госавтоинспекция назвала виновника ДТП на юго-востоке Москвы
Вячеслав Володин
Володин выступил против двухпартийной системы в России
Автомобиль прокуратуры России
Житель Новороссийска заплатит штраф за покупку леопарда
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Грузии задержали фигуранта дела об убийстве следователя Шишкиной
Сотрудник полиции и автомобили экстренных служб недалеко от места обнаружения подозрительного предмета в центре Москвы
В Москве восстановили движение, перекрывавшееся из-за бесхозной сумки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35В МЧС рассказали, как понять, что человек тонет
03:30Минфин планирует довести собираемость налогов в России до 99% в 2024 году
03:29Байден назвал Трампа "первым президентом-расистом" в США
03:20Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах
03:17Роскосмос создаст водородный двигатель для "Ангары"
03:13Эксперты назвали сроки создания нового "ракетного поезда" "Баргузин"
03:07Роспотребнадзор взял пробы воды из-под крана в жилых домах в Калмыкии
03:02ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
02:59Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
02:44США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
02:28Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий
02:16В РПЦ сообщили о кончине 83-летнего митрополита Евлогия
02:11Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
02:09Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН
02:06Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
02:02В Техасе появится новый завод Tesla
01:37В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
01:36В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
01:34В Италии производители сыра побили мировой рекорд
01:25Трамп может потребовать от Китая закрыть другие дипучреждения в США
Лента новостейМолния