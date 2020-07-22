https://ria.ru/20200722/1574733123.html
СК завел уголовное дело после ликвидации боевиков в КБР
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь силовиков и незаконном обороте оружия и взрывчатки после... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:12
2020-07-22T17:12
кабардино-балкарская республика (кбр)
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
чегемский район
происшествия
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чегемский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кабардино-балкарская республика (кбр), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), чегемский район, происшествия
НАЛЬЧИК, 22 июл – РИА Новости.
Следственные органы Кабардино-Балкарии
возбудили уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь силовиков и незаконном обороте оружия и взрывчатки после ликвидации четырех боевиков в Чегемском районе республики, сообщает региональное СУСК.
Ранее в среду ФСБ
сообщила, что совместно с МВД предотвращен теракт в отношении сотрудников правоохранительных структур в Кабардино-Балкарии, его планировали члены организации ИГ*. Силовики обнаружили в Чегемском районе КБР четырех боевиков, которые открыли огонь и были ликвидированы.
"По версии следствия, 22 июля … в лесном массиве неподалеку от селения Лечинкай в специально оборудованном для длительного пребывания лагере была обнаружена вооруженная группа из четырех человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на требование сотрудников правоохранительных органов сдаться бандиты открыли по ним огонь из огнестрельного оружия.
"Ответным огнем нападавшие были ликвидированы. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет. На месте происшествия изъяты четыре единицы огнестрельного оружия, боеприпасы и гранаты", - уточняет ведомство.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Незаконный оборот оружия" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств" УК РФ, санкция которых предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.
*Запрещенная в России террористическая организация