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На Пелопоннесе из-за лесного пожара эвакуировали жителей трех деревень
Сильный лесной пожар бушует на восточном побережье греческого Пелопоннеса, спасатели эвакуировали три населенных пункта и детский лагерь отдыха, передает... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:11
коринф
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коринф, пелопоннес (область), греция, в мире

На Пелопоннесе из-за лесного пожара эвакуировали жителей трех деревень

17:11 22.07.2020
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© AP Photo / Petros GiannakourisСотрудник пожарной службы Греции во время тушения лесного пожара
Сотрудник пожарной службы Греции во время тушения лесного пожара
© AP Photo / Petros Giannakouris
Сотрудник пожарной службы Греции во время тушения лесного пожара. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Сильный лесной пожар бушует на восточном побережье греческого Пелопоннеса, спасатели эвакуировали три населенных пункта и детский лагерь отдыха, передает Афинско-Македонское агентство новостей.
Эпицентр пожара расположен в районе прибрежной деревни Кехрис восточнее Коринфа. С огнем борются 77 пожарных и 26 пожарных машин с помощью специальной техники автотранспортного подразделения. Поддержку пожарным с воздуха оказывают два самолета и пять вертолетов.
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Об эвакуации трех населенных пунктов и детского лагеря сообщил мэр Коринфа Василис Нанопулос.
В район пожара направился глава греческой пожарной службы генерал-лейтенант Стефанос Колокурис. Ожидается, что на борьбу с огнем будут брошены дополнительные ресурсы.
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КоринфПелопоннес (область)ГрецияВ мире
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