https://ria.ru/20200722/1574733055.html
На Пелопоннесе из-за лесного пожара эвакуировали жителей трех деревень
Сильный лесной пожар бушует на восточном побережье греческого Пелопоннеса, спасатели эвакуировали три населенных пункта и детский лагерь отдыха, передает... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:11
2020-07-22T17:11
коринф
пелопоннес (область)
греция
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коринф, пелопоннес (область), греция, в мире