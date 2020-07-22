Опубликована переписка жестоко убитой в Москве невесты с подозреваемым

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Телеканал Телеканал РЕН ТВ опубликовал переписку убитой в московской квартире девушки со своим женихом, которого следователи подозревают в расправе.

Пара постоянно ссорилась, после чего возобновляла отношения. В закрытом аккаунте в твиттере девушка писала, что больше не будет звонить и писать парню, однако потом признавалась ему в любви и просила "начать все сначала".

"Рутина нас убивает, я чувствую, что мы сможем все вместе, все прожить в горе и в радости, в богатстве и в бедности, нужно бороться, не останавливаться, вместе мы сильнее всех", — говорится в ее посте от 27 мая. По информации телеканала, на следующий день девушка обратилась в травмпункт после очередного избиения.

В переписке мужчина неоднократно извинялся за свои слова в адрес возлюбленной и говорил, что она не заслужила такого отношения. В сообщениях он называл девушку своей "половинкой" и "лучиком в серой жизни".

"Ты для меня самая лучшая. Твоя улыбка — это космос", — писал он.

Вечером во вторник в квартире жилого дома в Колпачном переулке в Москве обнаружили тело девушки с множественными телесными повреждениями в области головы и тела. По версии следствия, ее до смерти избил жених.

Пара долго жила вместе, а в августе должна была узаконить отношения.

Как сообщал РЕН ТВ, мужчина уехал из Москвы, сотрудники СК устанавливают его местонахождение.