https://ria.ru/20200722/1574732933.html
Опубликована переписка жестоко убитой в Москве невесты с подозреваемым
Телеканал РЕН ТВ опубликовал переписку убитой в московской квартире девушки со своим женихом, которого следователи подозревают в расправе. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:10
2020-07-22T18:25
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости.
Телеканал РЕН ТВ
опубликовал переписку убитой в московской квартире девушки со своим женихом, которого следователи подозревают в расправе.
Пара постоянно ссорилась, после чего возобновляла отношения. В закрытом аккаунте в твиттере девушка писала, что больше не будет звонить и писать парню, однако потом признавалась ему в любви и просила "начать все сначала".
"Рутина нас убивает, я чувствую, что мы сможем все вместе, все прожить в горе и в радости, в богатстве и в бедности, нужно бороться, не останавливаться, вместе мы сильнее всех", — говорится в ее посте от 27 мая. По информации телеканала, на следующий день девушка обратилась в травмпункт после очередного избиения.
В переписке мужчина неоднократно извинялся за свои слова в адрес возлюбленной и говорил, что она не заслужила такого отношения. В сообщениях он называл девушку своей "половинкой" и "лучиком в серой жизни".
"Ты для меня самая лучшая. Твоя улыбка — это космос", — писал он.
Вечером во вторник в квартире жилого дома в Колпачном переулке в Москве
обнаружили тело девушки с множественными телесными повреждениями в области головы и тела. По версии следствия, ее до смерти избил жених.
Пара долго жила вместе, а в августе должна была узаконить отношения.
Как сообщал РЕН ТВ, мужчина уехал из Москвы, сотрудники СК
устанавливают его местонахождение.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".