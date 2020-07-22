Володин предложил депутатам во время отпуска работать с избирателями

"Было бы правильно здесь, я опираюсь на выступления руководителей фракций, в августе посвятить себя работе с избирателями, работе в комитетах. Мы должны с вами, осознавая свою ответственность, сделать все для того, чтобы решались проблемы людей, тем более многие сейчас оказывались без работы, многим нужна помощь... Было бы правильно самоорганизоваться, понимаю, что у политиков отпусков не бывает, прислушаться к предложениям руководителей фракций и в этой связи делать все от нас зависящее для того, чтобы ситуация в стране улучшалась", - сказал Володин на заключительном заседании весенней сессии.