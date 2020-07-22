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Володин предложил депутатам во время отпуска работать с избирателями
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам в течение отпуска в августе работать с избирателями и в профильных комитетах. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:09
2020-07-22T19:39
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
предложил депутатам в течение отпуска в августе работать с избирателями и в профильных комитетах.
Спикер палаты напомнил, что депутаты в апреле в период пандемии
отказались от отпусков, чтобы законодательно обеспечить меры поддержки граждан, о которых говорил президент.
"Было бы правильно здесь, я опираюсь на выступления руководителей фракций, в августе посвятить себя работе с избирателями, работе в комитетах. Мы должны с вами, осознавая свою ответственность, сделать все для того, чтобы решались проблемы людей, тем более многие сейчас оказывались без работы, многим нужна помощь... Было бы правильно самоорганизоваться, понимаю, что у политиков отпусков не бывает, прислушаться к предложениям руководителей фракций и в этой связи делать все от нас зависящее для того, чтобы ситуация в стране улучшалась", - сказал Володин на заключительном заседании весенней сессии.