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Володин предложил депутатам во время отпуска работать с избирателями
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам в течение отпуска в августе работать с избирателями и в профильных комитетах. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T19:39
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госдума рф
вячеслав володин
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россия, госдума рф, вячеслав володин, политика

Володин предложил депутатам во время отпуска работать с избирателями

17:09 22.07.2020 (обновлено: 19:39 22.07.2020)
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© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время совещания в режиме видеоконференции с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время совещания в режиме видеоконференции с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам в течение отпуска в августе работать с избирателями и в профильных комитетах.
Спикер палаты напомнил, что депутаты в апреле в период пандемии отказались от отпусков, чтобы законодательно обеспечить меры поддержки граждан, о которых говорил президент.
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"Было бы правильно здесь, я опираюсь на выступления руководителей фракций, в августе посвятить себя работе с избирателями, работе в комитетах. Мы должны с вами, осознавая свою ответственность, сделать все для того, чтобы решались проблемы людей, тем более многие сейчас оказывались без работы, многим нужна помощь... Было бы правильно самоорганизоваться, понимаю, что у политиков отпусков не бывает, прислушаться к предложениям руководителей фракций и в этой связи делать все от нас зависящее для того, чтобы ситуация в стране улучшалась", - сказал Володин на заключительном заседании весенней сессии.
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РоссияГосдума РФВячеслав ВолодинПолитика
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