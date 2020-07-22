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Число раненных при стрельбе в Чикаго возросло до 15
Число пострадавших при стрельбе в Чикаго возросло до 15, полиция сообщила о нескольких подозреваемых, передает телеканал CBS News. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:07
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
лори лайтфут
дональд трамп
чикаго
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, лори лайтфут, дональд трамп, чикаго, сша, в мире

Число раненных при стрельбе в Чикаго возросло до 15

17:07 22.07.2020
1933
© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанкЧикаго
Чикаго
© РИА Новости / Галина Кмит
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Чикаго. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Число пострадавших при стрельбе в Чикаго возросло до 15, полиция сообщила о нескольких подозреваемых, передает телеканал CBS News.
По данным полиции, состояние шести пострадавших оценивается как критическое, остальные чувствуют себя хорошо. Отмечается, что все пострадавшие - взрослые.
Телеканал отмечает, что стрельба произошла сразу после предложения президента США Дональда Трампа направить в Чикаго около 175 сотрудников федеральных правоохранительных органов. При этом, по данным источников телеканала, эти сотрудники уже прибыли в город во вторник ночью.
Ранее сообщалось, что мэр Чикаго Лори Лайтфут выразила обеспокоенность по поводу роли, которую могут сыграть сотрудники правоохранительных ведомств.
Насилие не стихает в Чикаго уже восьмую неделю. После смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полицейского в городе прошли протесты, часто они сопровождались актами мародерства, вандализма, поджогами и грабежами. Только за июль в городе произошло не менее четырех инцидентов со стрельбой, в результате которых пострадали по меньшей мере 20 человек.
Сотрудники правоохранительных органов США
20 июля, 01:26
В Вашингтоне один человек погиб, восемь ранены при стрельбе
46283110
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаЛори ЛайтфутДональд ТрампЧикагоСШАВ мире
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