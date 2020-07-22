Полиция разогнала протестующих, живших почти месяц около мэрии Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 22 июл - РИА Новости, Алан Булкаты. Полиция очистила Сити-Холл-парк напротив мэрии Полиция очистила Сити-Холл-парк напротив мэрии Нью-Йорка от протестующих, которые находились тут днем и ночью уже около месяца, арестованы семь человек, сообщили РИА Новости в полицейском управлении города.

"Сотрудники полиции Нью-Йорка обеспечили правопорядок. Семь человек были арестованы. На данный момент в парке нет никого. Сейчас ситуация спокойная", - сказала собеседница агентства.

Сторонники митинга под общим названием Occupy City Hall собрались у мэрии 23 июня и требовали, чтобы власти города сократили бюджет полиции на следующий финансовый год минимум на миллиард долларов и перенаправили средства на поддержку афроамериканской общины. Бюджет города на следующий финансовый год принимается 1 июля, поэтому изначально протестующие планировали находиться в парке у мэрии по меньшей мере до 30 июня.

Власти города сообщили 30 июня, что сократили бюджет полиции (который регулярно составлял около шести миллиардов долларов) на один миллиард. Тем не менее часть протестующих продолжала оставаться в Сити-Холл-парке до сегодняшнего утра.