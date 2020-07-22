https://ria.ru/20200722/1574732237.html
В Оренбуржье средний прирост урожайности составил 13 центнеров с га
Прирост средней урожайности зерновых по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Оренбургской области составил 13 центнеров с гектара, сообщил РИА... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:13
2020-07-22T17:13
оренбургская область
сергей балыкин
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сергей балыкин
ОРЕНБУРГ, 22 июл – РИА Новости
. Прирост средней урожайности зерновых по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Оренбургской области составил 13 центнеров с гектара, сообщил РИА Новости министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Сергей Балыкин
.
"В этом году Оренбуржье увеличило среднюю урожайность зерновых по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13 центнеров с гектара. Это связано с внедрением научных технологий работы с землей и широким применением минеральных удобрений. В этом году область значительно увеличила объемы их закупки", - отметил Балыкин.
По его словам, сельхозтоваропроизводителям Оренбуржья предстоит убрать в этом году более семисот тысяч гектаров озимых зерновых культур, из них пятьсот тысяч гектаров озимой пшеницы и около двухсот озимой ржи.
Министр сообщил, что средняя урожайность по области составляет 26 центнеров с гектара, но в некоторых хозяйствах показатели значительно превышают средние значения.
"Увеличение урожайности в регионе связано с внедрением научных технологий работы с землей и широким применением минеральных удобрений. В этом году область значительно увеличила объемы их закупки", - отметил Балыкин.
Он сообщил, что по соглашению между Минсельхозом России и правительством Оренбуржья сельхозтоваропроизводители области должны приобрести в текущем году 39,1 тысячи тонн минеральных удобрений в физическом весе. На сегодняшний день уже закуплены более 55 тысяч тонн, или 141% от плана. В среднем по области на каждый гектар посевной площади планируется внести более пяти килограмм удобрений.