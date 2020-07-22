В Оренбуржье средний прирост урожайности составил 13 центнеров с га

ОРЕНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Прирост средней урожайности зерновых по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Оренбургской области составил 13 центнеров с гектара, сообщил РИА Новости министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона . Прирост средней урожайности зерновых по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Оренбургской области составил 13 центнеров с гектара, сообщил РИА Новости министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Сергей Балыкин

"В этом году Оренбуржье увеличило среднюю урожайность зерновых по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13 центнеров с гектара. Это связано с внедрением научных технологий работы с землей и широким применением минеральных удобрений. В этом году область значительно увеличила объемы их закупки", - отметил Балыкин.

По его словам, сельхозтоваропроизводителям Оренбуржья предстоит убрать в этом году более семисот тысяч гектаров озимых зерновых культур, из них пятьсот тысяч гектаров озимой пшеницы и около двухсот озимой ржи.

Министр сообщил, что средняя урожайность по области составляет 26 центнеров с гектара, но в некоторых хозяйствах показатели значительно превышают средние значения.

"Увеличение урожайности в регионе связано с внедрением научных технологий работы с землей и широким применением минеральных удобрений. В этом году область значительно увеличила объемы их закупки", - отметил Балыкин.