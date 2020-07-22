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В Тверской области врачи спасли пациентку с полным поражением легких
Врачи в Тверской областной клинической больнице впервые вылечили пациентку с полным поражением легких, сообщает пресс-служба Минздрава РФ. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:23
здоровье - общество
тверская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
здоровье - общество, тверская область, общество

В Тверской области врачи спасли пациентку с полным поражением легких

17:01 22.07.2020 (обновлено: 17:23 22.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Врачи в Тверской областной клинической больнице впервые вылечили пациентку с полным поражением легких, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.
Отмечается, что женщину подключили к аппарату ЭКМО на 14 суток. Сейчас она идет на поправку и самостоятельно передвигается.
"Пациентка с тяжелой пневмонией, полным поражением легких и тяжелой дыхательной недостаточностью была подключена к аппарату ЭКМО, который работал вместо ее сердца и легких, тем самым помогая справиться с тяжелой болезнью", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что аппарат ЭКМО позволяет безопасно для пациента поддерживать его жизнедеятельность несколько недель. Эту методику используют при вирусной пневмонии, отравлении продуктами горения, при сердечной недостаточности и других заболеваниях.
"Спасение этой пациентки - это огромная работа целой команды специалистов: реаниматологов, пульмонологов, эндоскопистов", - приводятся в сообщении слова руководителя службы анестезиологии и реанимации ГБУЗ "Областная клиническая больница" Максима Петрушина.
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Здоровье - ОбществоТверская областьОбщество
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