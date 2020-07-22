В Тверской области врачи спасли пациентку с полным поражением легких

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Врачи в Тверской областной клинической больнице впервые вылечили пациентку с полным поражением легких, сообщает пресс-служба Врачи в Тверской областной клинической больнице впервые вылечили пациентку с полным поражением легких, сообщает пресс-служба Минздрава РФ

Отмечается, что женщину подключили к аппарату ЭКМО на 14 суток. Сейчас она идет на поправку и самостоятельно передвигается.

"Пациентка с тяжелой пневмонией, полным поражением легких и тяжелой дыхательной недостаточностью была подключена к аппарату ЭКМО, который работал вместо ее сердца и легких, тем самым помогая справиться с тяжелой болезнью", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что аппарат ЭКМО позволяет безопасно для пациента поддерживать его жизнедеятельность несколько недель. Эту методику используют при вирусной пневмонии, отравлении продуктами горения, при сердечной недостаточности и других заболеваниях.