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При стрельбе в Чикаго трехлетний ребенок был ранен в голову
Трехлетний ребенок получил ранение при стрельбе в Чикаго в среду, сообщил журналистам главный детектив города Брендан Динихан. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:01
2020-07-22T17:01
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7 495 645-6601
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лори лайтфут, чикаго, в мире
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости.
Трехлетний ребенок получил ранение при стрельбе в Чикаго
в среду, сообщил журналистам главный детектив города Брендан Динихан.
"Трехлетний ребенок был ранен в голову. К счастью, этот ребенок в стабильном состоянии и разговаривает", - сказал Динихан. Пресс-конференцию транслировал телеканал FOX32.
По его словам, инцидент произошел через некоторое время после крупной стрельбы в городе, в результате которой ранения получили 15 человек.
Родители с ребенком заехали на заправочную станцию, где начался конфликт. Когда они выезжали с заправки, началась стрельба и одна из пуль попала в ребенка. Динихан не уточнил, были ли родители ребенка участниками конфликта. По его словам, следователям еще предстоит получить от них более подробную информацию о том, кто они и что они делали на месте происшествия.
Мэр города Лори Лайтфут
, в свою очередь, сообщила журналистам, что участие в конфликте принял отец ребенка.