При стрельбе в Чикаго трехлетний ребенок был ранен в голову

По его словам, инцидент произошел через некоторое время после крупной стрельбы в городе, в результате которой ранения получили 15 человек.

Родители с ребенком заехали на заправочную станцию, где начался конфликт. Когда они выезжали с заправки, началась стрельба и одна из пуль попала в ребенка. Динихан не уточнил, были ли родители ребенка участниками конфликта. По его словам, следователям еще предстоит получить от них более подробную информацию о том, кто они и что они делали на месте происшествия.