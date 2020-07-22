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При стрельбе в Чикаго трехлетний ребенок был ранен в голову
Трехлетний ребенок получил ранение при стрельбе в Чикаго в среду, сообщил журналистам главный детектив города Брендан Динихан. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:01
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лори лайтфут, чикаго, в мире

При стрельбе в Чикаго трехлетний ребенок был ранен в голову

17:01 22.07.2020
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© Fotolia / EugeneFАмериканский полицейский
Американский полицейский
© Fotolia / EugeneF
Американский полицейский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Трехлетний ребенок получил ранение при стрельбе в Чикаго в среду, сообщил журналистам главный детектив города Брендан Динихан.
"Трехлетний ребенок был ранен в голову. К счастью, этот ребенок в стабильном состоянии и разговаривает", - сказал Динихан. Пресс-конференцию транслировал телеканал FOX32.
Сотрудник полиции на месте стрельбы в Чикаго, США. 21 июля 2020
Вчера, 04:48
В результате стрельбы в Чикаго пострадали четырнадцать человек
По его словам, инцидент произошел через некоторое время после крупной стрельбы в городе, в результате которой ранения получили 15 человек.
Родители с ребенком заехали на заправочную станцию, где начался конфликт. Когда они выезжали с заправки, началась стрельба и одна из пуль попала в ребенка. Динихан не уточнил, были ли родители ребенка участниками конфликта. По его словам, следователям еще предстоит получить от них более подробную информацию о том, кто они и что они делали на месте происшествия.
Мэр города Лори Лайтфут, в свою очередь, сообщила журналистам, что участие в конфликте принял отец ребенка.
Полиция США
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