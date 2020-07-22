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Республика Саха (Якутия)
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Глава Якутии отправил борт "Полярных авиалиний" на тушение пожара в Моме
Глава Якутии поручил отправить борт "Полярных авиалиний" с подкреплением в село Хонуу в Момский район, где вновь разгорелся ранее локализованный лесной пожар,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:02
республика саха (якутия)
айсен николаев
полярные авиалинии
ан-24
момский район
безопасность
происшествия
республика саха (якутия)
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республика саха (якутия), айсен николаев, полярные авиалинии, ан-24, момский район, безопасность, происшествия

Глава Якутии отправил борт "Полярных авиалиний" на тушение пожара в Моме

17:02 22.07.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой Главы ЯкутииГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
© Фото : предоставлено пресс-службой Главы Якутии
ЯКУТСК, 22 июл – РИА Новости. Глава Якутии поручил отправить борт "Полярных авиалиний" с подкреплением в село Хонуу в Момский район, где вновь разгорелся ранее локализованный лесной пожар, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Как отметили в кабмине, на территории Момского района действует режим ЧС. Возле села Хонуу из-за сухой грозы лесной пожар возник 7 июля, через два дня термоточку удалось локализовать, однако 21 июля горение возобновилось. На месте работают специалисты "Якутлесресурса", они тушат пожар пуском встречного низового огня – отжига.
"По поручению главы республики Саха (Якутия) Айсена Николаева… вылетел самолет Ан-24 АК "Полярные авиалинии" с 15 сотрудниками лесопожарных формирований и 634 килограммами багажа. В Моме самолет сел в 15.22 местного времени" - рассказали в пресс-службе.
Кроме того, за помощью к региональным властям обратились жители Абыйского улуса, где лесной пожар приблизился к нефтебазе поселка Белая Гора.
"Что касается ситуации с филиалом Белогорской нефтебазы, то она находится на особом контроле госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС(Я). АО "Саханефтегазсбыт", курируемое предприятием Госкомобеспечения, проводит все необходимые мероприятия. Так, минерализованная полоса проложена на расстоянии 600 метров от нефтесклада. Организовано круглосуточное дежурство", - добавили в пресс-службе.
По данным минэкологии республики, на территории Якутии тушат 25 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 1342,5 гектара. В зоне контроля на труднодоступных и удаленных землях, где тушение приостановлено решением КЧС правительства республики, действуют 93 термоточки на общей площади 330 034 гектара. Наблюдение за данными возгораниями осуществляется с использованием космических средств.

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Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевПолярные авиалинииАн-24Момский районБезопасностьПроисшествия
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