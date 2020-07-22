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Фальков заявил о необходимости повышения эффективности аспирантуры
Необходимо не только поддерживать аспирантов, решать их финансовые проблемы, но и повышать эффективность аспирантуры, заявил министр науки и высшего образования РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:00
россия
валерий фальков
образование - общество
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РИА Новости
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353
60
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россия, валерий фальков, образование - общество

Фальков заявил о необходимости повышения эффективности аспирантуры

17:00 22.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время брифинга в Доме правительства РФ
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время брифинга в Доме правительства РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Необходимо не только поддерживать аспирантов, решать их финансовые проблемы, но и повышать эффективность аспирантуры, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"Мне кажется, что вопрос поддержки аспирантов он все-таки имеет два измерения. Первое: нам надо понимать, что эффективность аспирантуры до последнего времени оставляет желать лучшего... Давайте сначала сделаем эффективную аспирантуру и параллельно будем решать вопрос с социальным пакетом для аспирантов", - заявил Фальков на встрече с молодыми учеными.

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Он также напомнил, что в 90-е – начале нулевых годов многие "использовали аспирантуру для решения других задач, ничего общего с исследованиями это не имело".
"Давайте тоже будем честными и откровенными, хорошего аспиранта всегда научный руководитель кормит. В том смысл, что хороший аспирант он ведь вовлечен в преподавательскую деятельность, и в исследовательскую... Хороший аспирант он не получает все равно 6-8 тысяч, он получает другие деньги... Эффективные аспиранты неплохо зарабатывают... Я драматизировать быть, честно говоря, здесь не стал", - добавил Фальков.
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РоссияВалерий ФальковОбразование - Общество
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