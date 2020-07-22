Фальков заявил о необходимости повышения эффективности аспирантуры

"Мне кажется, что вопрос поддержки аспирантов он все-таки имеет два измерения. Первое: нам надо понимать, что эффективность аспирантуры до последнего времени оставляет желать лучшего... Давайте сначала сделаем эффективную аспирантуру и параллельно будем решать вопрос с социальным пакетом для аспирантов", - заявил Фальков на встрече с молодыми учеными.

Он также напомнил, что в 90-е – начале нулевых годов многие "использовали аспирантуру для решения других задач, ничего общего с исследованиями это не имело".

"Давайте тоже будем честными и откровенными, хорошего аспиранта всегда научный руководитель кормит. В том смысл, что хороший аспирант он ведь вовлечен в преподавательскую деятельность, и в исследовательскую... Хороший аспирант он не получает все равно 6-8 тысяч, он получает другие деньги... Эффективные аспиранты неплохо зарабатывают... Я драматизировать быть, честно говоря, здесь не стал", - добавил Фальков.