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В Грузии задержали фигуранта дела об убийстве следователя Шишкиной
В Грузии задержан один из фигурантов дела об убийстве следователя Евгении Шишкиной, застреленной в Подмосковье в октябре 2018 года, идет процедура его... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:01
россия
ярослав сумбаев
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
грузия
происшествия
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353
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россия, ярослав сумбаев, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), грузия, происшествия

В Грузии задержали фигуранта дела об убийстве следователя Шишкиной

16:56 22.07.2020 (обновлено: 17:01 22.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В Грузии задержан один из фигурантов дела об убийстве следователя Евгении Шишкиной, застреленной в Подмосковье в октябре 2018 года, идет процедура его экстрадиции в РФ, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Подполковник юстиции Шишкина занимала должность следователя по особо важным делам управления МВД РФ на транспорте по Центральному федеральному округу. По версии СК, IT-специалист Ярослав Сумбаев "заказал" ее из мести: Шишкина расследовала дело о фиктивных возвратах билетов РЖД и авиакомпании S7 на 17 миллионов рублей в 2013-2014 годах, обвиняемым по которому проходил Сумбаев.
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"В рамках расследования Следственным комитетом России уголовного дела об убийстве следователя органов внутренних дел Евгении Шишкиной на территории Грузии задержан один из соучастников Иван Кочетков... На данный момент идет процедура экстрадиции Ивана Кочеткова в Российскую Федерацию. Уголовные дела в отношении двух соучастников рассматриваются судами. Расследование в отношении заказчика убийства - Ярослава Сумбаева продолжается", - сказала она.
Отмечается, что в отношении Кочеткова вынесено постановление о его привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступлений "посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование; умышленное уничтожение или повреждение имущества; угроза или насильственные действия в связи с производством предварительного расследования", он заочно арестован.
По данным следствия, Иван Кочетков в январе 2018 года по указанию Ярослава Сумбаева поджег автомобиль Шишкиной, чтобы запугать и вынудить ее прекратить уголовное преследование против Сумбаева, после этого в одном из мессенджеров он направлял ей угрозы. Сообщается, что затем, когда Сумбаев решил организовать убийство Шишкиной, Кочетков был привлечен к сбору данных о следователе, он также разработал план путей отхода исполнителя убийства. Отмечается, что Сумбаев в одном из мессенджеров привлек для совершения убийства несовершеннолетнего, а тот, в свою очередь, своего знакомого – Абдулазиза Абдулазизова. В результате, по версии следователей, 10 октября 2018 года в поселке Архангельское Абдулазизов два раза выстрелил в Евгению Шишкину из самодельного огнестрельного оружия, в результате она скончалась.
На месте убийства следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД по ЦФО Евгении Шишкиной в подмосковном поселке Архангельское. 10 октября 2018
16 января, 12:02
СК завершил расследование об убийстве следователя Шишкиной
1302000
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РоссияЯрослав СумбаевСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)ГрузияПроисшествия
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