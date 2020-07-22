В Грузии задержали фигуранта дела об убийстве следователя Шишкиной

Отмечается, что в отношении Кочеткова вынесено постановление о его привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступлений "посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование; умышленное уничтожение или повреждение имущества; угроза или насильственные действия в связи с производством предварительного расследования", он заочно арестован.

По данным следствия, Иван Кочетков в январе 2018 года по указанию Ярослава Сумбаева поджег автомобиль Шишкиной, чтобы запугать и вынудить ее прекратить уголовное преследование против Сумбаева, после этого в одном из мессенджеров он направлял ей угрозы. Сообщается, что затем, когда Сумбаев решил организовать убийство Шишкиной, Кочетков был привлечен к сбору данных о следователе, он также разработал план путей отхода исполнителя убийства. Отмечается, что Сумбаев в одном из мессенджеров привлек для совершения убийства несовершеннолетнего, а тот, в свою очередь, своего знакомого – Абдулазиза Абдулазизова. В результате, по версии следователей, 10 октября 2018 года в поселке Архангельское Абдулазизов два раза выстрелил в Евгению Шишкину из самодельного огнестрельного оружия, в результате она скончалась.