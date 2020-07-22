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Распространение нового коронавируса
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В Ивановской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
Десять из 516 пациентов, госпитализированных с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Ивановской области, находятся на аппаратах искусственной вентиляции... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T16:56
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В Ивановской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

16:56 22.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 22 июл - РИА Новости. Десять из 516 пациентов, госпитализированных с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Ивановской области, находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, сообщило правительство региона.
По состоянию на 22 июля в Ивановской области зарегистрированы 6116 случаев новой коронавирусной инфекции, за сутки поставлены 57 диагнозов. Из новых случаев: 24 человека обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, 33 человека заразились после контакта с ранее заболевшими.
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"В стационаре находятся 516 человек, в том числе на койках с кислородом – 161 человек. На аппаратах ИВЛ – 10 пациентов. Свободны для пациентов с COVID-19 – 411 коек", - говорится в сообщении.
За сутки выписаны 83 человека, всего к настоящему моменту в регионе выздоровели 4470 пациентов с COVID, 65 пациентов умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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