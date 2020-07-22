В Ивановской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 22 июл - РИА Новости. Десять из 516 пациентов, госпитализированных с подтвержденной Десять из 516 пациентов, госпитализированных с подтвержденной коронавирусной инфекцией Ивановской области , находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, сообщило правительство региона.

По состоянию на 22 июля в Ивановской области зарегистрированы 6116 случаев новой коронавирусной инфекции, за сутки поставлены 57 диагнозов. Из новых случаев: 24 человека обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, 33 человека заразились после контакта с ранее заболевшими.

"В стационаре находятся 516 человек, в том числе на койках с кислородом – 161 человек. На аппаратах ИВЛ – 10 пациентов. Свободны для пациентов с COVID-19 – 411 коек", - говорится в сообщении.

За сутки выписаны 83 человека, всего к настоящему моменту в регионе выздоровели 4470 пациентов с COVID, 65 пациентов умерли.