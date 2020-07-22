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Дегтярев пообещал обсуждать с хабаровчанами решения по инфраструктуре
Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что планирует проводить соцопросы и обсуждать с местными жителями решения по инфраструктуре и... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T16:55
михаил дегтярев
хабаровский край
общество
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михаил дегтярев, хабаровский край, общество

Дегтярев пообещал обсуждать с хабаровчанами решения по инфраструктуре

16:55 22.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев
© РИА Новости / Максим Блинов
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Михаил Дегтярев. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 22 июл – РИА Новости. Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что планирует проводить соцопросы и обсуждать с местными жителями решения по инфраструктуре и инвестпроектам.
"Все серьёзные решения по инвестпроектам, по капвложениям в инфраструктуру я бы хотел обсуждать с людьми. Начиная от заслуженных людей, ...заканчивая опросами социологическими и опросами в соцсетях. Банальный пример – где построить детсад. Чиновники утилитарно рассуждают, мне эта утилитарность не очень нравится.. Надо людей спрашивать", - сообщил Дегтярев в интервью "Комсомольской правде".
Михаил Дегтярев
Вчера, 13:47
Дегтярев заявил, что не допустит сокращений на "Амурстали"
Также он пообещал поддерживать малый и средний бизнес, который "после пандемии на боку".
"На этой неделе уже будут определённые решения", - добавил Дегтярев.
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Вчера, 07:40
Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края
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