https://ria.ru/20200722/1574731249.html
Дегтярев пообещал обсуждать с хабаровчанами решения по инфраструктуре
Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что планирует проводить соцопросы и обсуждать с местными жителями решения по инфраструктуре и... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T16:55
2020-07-22T16:55
михаил дегтярев
хабаровский край
общество
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хабаровский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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михаил дегтярев, хабаровский край, общество