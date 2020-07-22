Дегтярев пообещал обсуждать с хабаровчанами решения по инфраструктуре

"Все серьёзные решения по инвестпроектам, по капвложениям в инфраструктуру я бы хотел обсуждать с людьми. Начиная от заслуженных людей, ...заканчивая опросами социологическими и опросами в соцсетях. Банальный пример – где построить детсад. Чиновники утилитарно рассуждают, мне эта утилитарность не очень нравится.. Надо людей спрашивать", - сообщил Дегтярев в интервью "Комсомольской правде".