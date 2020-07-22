На Кубани усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора

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СОЧИ, 22 июл – РИА Новости. Власти Кубани усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора на предприятиях в связи с ростом числа заболевших Власти Кубани усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора на предприятиях в связи с ростом числа заболевших коронавирусом , сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в регионе выявлены 83 случая заболевания коронавирусом. При этом накануне таких случаев было 75. Число выявляемых заболевших коронавирусом на Кубани увеличивается с каждым днем.

"Сейчас в крае мы видим ежедневный рост числа выявленных заболевших коронавирусом. Будет усилен контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора всеми предприятиями, которые открылись и работают", - написал Кондратьев.

Он добавил, что также власти вернутся к практике еженедельного проведения заседаний оперштаба края по вопросу предотвращения распространения COVID-19.

Всего в крае подтверждены 7423 случая заболевания COVID-19. При этом 6377 пациентов выписаны с выздоровлением, из них 125 – за последние сутки, 99 человек скончалось.