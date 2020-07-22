Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200722/1574731164.html
На Кубани усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора
Власти Кубани усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора на предприятиях в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T16:57
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вениамин кондратьев
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
краснодарский край
общество
распространение нового коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573614064_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_0137a4aae936d7b298471c3c49819ccc.jpg
https://ria.ru/20200722/1574710682.html
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573614064_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_0137a4aae936d7b298471c3c49819ccc.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573614064_174:0:2903:2047_1400x0_80_0_0_afecf4a4f4d2b04271a1bb80a890c1b2.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573614064_515:0:2562:2047_1400x0_80_0_0_5d52d74f23e7b498d62590373a744b21.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вениамин кондратьев, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), краснодарский край, общество

На Кубани усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора

16:57 22.07.2020
17344
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже "Цирк" в Сочи. На втором плане – ресторан-клуб Platforma
Отдыхающие на пляже Цирк в Сочи. На втором плане – ресторан-клуб Platforma
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 22 июл – РИА Новости. Власти Кубани усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора на предприятиях в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По данным оперативного штаба, за последние сутки в регионе выявлены 83 случая заболевания коронавирусом. При этом накануне таких случаев было 75. Число выявляемых заболевших коронавирусом на Кубани увеличивается с каждым днем.
"Сейчас в крае мы видим ежедневный рост числа выявленных заболевших коронавирусом. Будет усилен контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора всеми предприятиями, которые открылись и работают", - написал Кондратьев.
Он добавил, что также власти вернутся к практике еженедельного проведения заседаний оперштаба края по вопросу предотвращения распространения COVID-19.
Всего в крае подтверждены 7423 случая заболевания COVID-19. При этом 6377 пациентов выписаны с выздоровлением, из них 125 – за последние сутки, 99 человек скончалось.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
Вчера, 13:00Распространение нового коронавируса
Опровергнут популярный миф о коронавирусе
5000015
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вениамин КондратьевКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Краснодарский крайОбщество
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Грузии задержали фигуранта дела об убийстве следователя Шишкиной
главврач Центральной клинической больницы им. святителя Алексия Алексей Заров
Главврач: респиратор и физическая активность помогут не заболеть COVID-19
Михаил Дегтярев
Дегтярев пообещал обсуждать с хабаровчанами решения по инфраструктуре
Москва во время режима самоизоляции жителей
Главврач церковной больницы рассказал, что поможет не заболеть COVID-19
Разработка вакцины от коронавируса
Мишустин заявил о безопасности четырех российских вакцин от COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
В Минздраве объяснили повторное заражение коронавирусом
Машина скорой помощи
В Тверской области врачи спасли пациентку с полным поражением легких
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
Опровергнут популярный миф о коронавирусе
Токио
В Японии выявили рекордное число новых случаев коронавируса за сутки
Американский полицейский
При стрельбе в Чикаго трехлетний ребенок был ранен в голову
Автомобиль Следственного комитета РФ
Опубликована переписка жестоко убитой в Москве невесты с подозреваемым
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время брифинга в Доме правительства РФ
Фальков заявил о необходимости повышения эффективности аспирантуры
Сотрудники полиции проверяют документы у жителей, гуляющих на Москворецкой набережной в Москве
Число "ковид-скептиков" снизилось, заявил главврач больницы РПЦ
Баннеры с фотографиями главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко на здании кафе в центре Донецка
СБУ задержала предполагаемого участника убийства Захарченко
Выпускники российских школ на празднике выпускников в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
В Москве Парк Горького подготовили к выпускному
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35В МЧС рассказали, как понять, что человек тонет
03:30Минфин планирует довести собираемость налогов в России до 99% в 2024 году
03:29Байден назвал Трампа "первым президентом-расистом" в США
03:20Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах
03:17Роскосмос создаст водородный двигатель для "Ангары"
03:13Эксперты назвали сроки создания нового "ракетного поезда" "Баргузин"
03:07Роспотребнадзор взял пробы воды из-под крана в жилых домах в Калмыкии
03:02ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
02:59Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
02:44США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
02:28Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий
02:16В РПЦ сообщили о кончине 83-летнего митрополита Евлогия
02:11Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
02:09Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН
02:06Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
02:02В Техасе появится новый завод Tesla
01:37В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
01:36В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
01:34В Италии производители сыра побили мировой рекорд
01:25Трамп может потребовать от Китая закрыть другие дипучреждения в США
Лента новостейМолния