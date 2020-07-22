Госдума приняла более 300 законов с начала года

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Государственная дума с начала года приняла 312 законов, рассмотрела более 620, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"С начала 2020 года рассмотрен 621 законопроект, приняты 312. На сегодняшний день в думском портфеле осталось 1185 законодательных инициатив", - сказал Володин на закрытии весенней сессии Госдумы.
По его словам, 1155 из 1185 законодательных инициатив - это законопроекты, внесенные на рассмотрение за прошедшие четыре года.
Как добавил политик, работа за прошедший период была насыщенная событиями и принятыми решениями. Так, по словам Володина, сессия началась с послания президента к Федеральному Собранию. В послании президент России Владимир Путин поставил задачи, решение которых необходимо законодательно обеспечить до конца 2020 года.
"Речь идет, прежде всего, о поддержке семей с детьми, развитии образования, здравоохранения, внедрении цифровых технологий в экономику. Это наш приоритет", - добавил Володин.