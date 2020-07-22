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Госдума приняла более 300 законов с начала года
Государственная дума с начала года приняла 312 законов, рассмотрела более 620, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T16:53
госдума рф
вячеслав володин
владимир путин
общество
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госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, общество

Госдума приняла более 300 законов с начала года

16:53 22.07.2020
84
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Государственная дума с начала года приняла 312 законов, рассмотрела более 620, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"С начала 2020 года рассмотрен 621 законопроект, приняты 312. На сегодняшний день в думском портфеле осталось 1185 законодательных инициатив", - сказал Володин на закрытии весенней сессии Госдумы.
По его словам, 1155 из 1185 законодательных инициатив - это законопроекты, внесенные на рассмотрение за прошедшие четыре года.
Как добавил политик, работа за прошедший период была насыщенная событиями и принятыми решениями. Так, по словам Володина, сессия началась с послания президента к Федеральному Собранию. В послании президент России Владимир Путин поставил задачи, решение которых необходимо законодательно обеспечить до конца 2020 года.
"Речь идет, прежде всего, о поддержке семей с детьми, развитии образования, здравоохранения, внедрении цифровых технологий в экономику. Это наш приоритет", - добавил Володин.
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Госдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинОбщество
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