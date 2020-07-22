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Госдума приняла закон о регуляторных "песочницах" для цифровых инноваций
Госдума приняла закон о так называемых регуляторных "песочницах" - экспериментальных правовых режимах для цифровых инноваций. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T16:51
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россия, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), вячеслав володин, сша, экономика

Госдума приняла закон о регуляторных "песочницах" для цифровых инноваций

14:48 22.07.2020 (обновлено: 16:51 22.07.2020)
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон о так называемых регуляторных "песочницах" - экспериментальных правовых режимах для цифровых инноваций.
Он предусматривает право регионов вводить на своей территории особые условия для инновационных цифровых компаний - экспериментальный правовой режим. В рамках этого режима можно будет временно отменять действующие предписания, требования или запреты в цифровой сфере, включая установленные на федеральном уровне. Закон должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования.
"Регуляторные песочницы" уже действуют во многих странах, например, в Великобритании, США, Канаде, Австралии, Сингапуре. Смысл таких режимов в том, чтобы снять правовые ограничения, сдерживающие разработку и быстрое внедрение инноваций. В сфере высоких технологий критически важно не упустить момент и не отстать от других стран", - заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Экспериментальные правовые режимы, согласно документу, можно будет вводить для цифровых инноваций в медицине, транспорте, в сфере торговли, финансов, в архитектуре, сельском хозяйстве, промышленном производстве. При этом правительство будет вправе включить туда и иные направления. Кабмин также по согласованию с Банком России сможет устанавливать специальный регуляторный режим в финансовой сфере При этом ЦБ сможет ограничивать объем финансовых операций, осуществляемых в рамках экспериментального режима, количество их участников, сроки эксперимента и другие условия.
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Экспериментальный правовой режим устанавливается на срок не больше трех лет, но при необходимости его можно продлить еще на год. Специальный режим должен быть прозрачным, открытым для всех выполняющих установленные условия претендентов, он должен обеспечивать их равноправие. Закон исключает возможность предоставления каких-либо налоговых льгот в рамках этого режима. При этом для разных участников эксперимента допускается установление разных сроков.
Экспериментальный режим может быть введен как по инициативе органов власти, так и по инициативе предпринимателей – если они соответствуют требованиям к участникам режима, а также зарегистрированы в РФ, не имеют долгов по налогам, не находятся в состоянии ликвидации или банкротства, а их руководители не имеют судимости.
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РоссияГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Вячеслав ВолодинСШАЭкономика
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