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ГД приняла закон о доступе родителей подростков к данным об их здоровье
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, предоставляющий родителям право на получение информации о здоровье несовершеннолетних после достижения ими РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T16:51
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госдума рф, общество

ГД приняла закон о доступе родителей подростков к данным об их здоровье

16:51 22.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, предоставляющий родителям право на получение информации о здоровье несовершеннолетних после достижения ими 15-летнего возраста.
Проект закона был внесен в Госдуму в ноябре прошлого года группой парламентариев.
Закон распространяет право родителей (законных представителей) на получение информации о здоровье несовершеннолетних после достижения ими границы старшего подросткового возраста.
Изменения предлагается внести в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в части прав несовершеннолетних в возрасте старше 15 лет.
Ранее с такой инициативой выступала Самарская губернская дума, которая вносила такой законопроект в Госдуму в 2018 году. Принятый в среду документ учитывает замечания, возникшие к самарскому законопроекту, отмечали авторы закона в пояснительной записке.
Здание Государственной Думы РФ
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