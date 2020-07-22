ГД приняла закон о доступе родителей подростков к данным об их здоровье

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, предоставляющий родителям право на получение информации о здоровье несовершеннолетних после достижения ими 15-летнего возраста.

Проект закона был внесен в Госдуму в ноябре прошлого года группой парламентариев.

Закон распространяет право родителей (законных представителей) на получение информации о здоровье несовершеннолетних после достижения ими границы старшего подросткового возраста.

Изменения предлагается внести в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в части прав несовершеннолетних в возрасте старше 15 лет.