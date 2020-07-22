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ГД приняла закон о доступе родителей подростков к данным об их здоровье
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, предоставляющий родителям право на получение информации о здоровье несовершеннолетних после достижения ими РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T16:51
2020-07-22T16:51
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госдума рф, общество
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Госдума
на пленарном заседании в среду приняла закон, предоставляющий родителям право на получение информации о здоровье несовершеннолетних после достижения ими 15-летнего возраста.
Проект закона был внесен в Госдуму в ноябре прошлого года группой парламентариев.
Закон распространяет право родителей (законных представителей) на получение информации о здоровье несовершеннолетних после достижения ими границы старшего подросткового возраста.
Изменения предлагается внести в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в части прав несовершеннолетних в возрасте старше 15 лет.
Ранее с такой инициативой выступала Самарская губернская дума, которая вносила такой законопроект в Госдуму в 2018 году. Принятый в среду документ учитывает замечания, возникшие к самарскому законопроекту, отмечали авторы закона в пояснительной записке.