Дегтярев пообещал все свои связи на благо хабаровчан

"Это факт. Многие чиновники не воспринимали просьбы, которые из этого кабинета поступали. Мои просьбы чиновники хорошо воспринимают… Конструкция, когда в региональную власть приходят люди, получившие опыт работы на федеральном уровне, в Москве - оптимальный... Без наработанных личных связей на уровне федерального правительства, АП, силовых ведомств просто вырасти с места и потом все наладить – вы потратите на это как раз 5-6 лет жизни", - отметил Дегтярев.