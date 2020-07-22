Дегтярев пообещал все свои связи на благо хабаровчан

ХАБАРОВСК, 22 июл – РИА Новости. Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что планирует с помощью своего опыта и связей вернуть величие и гордость Хабаровскому краю, к властям которого ряд чиновников не прислушивался.
Дегтярев в среду, в первое утро в новой должности, прогулялся по Хабаровску. Он заявил, что намерен завоевывать расположение хабаровчан своей работой, открытостью и общением.
"Я имею в виду возвращение величия и гордости Хабаровскому краю. В Хабаровске к власти, к Хабаровскому краю последние годы не очень прислушивались отдельные чиновники. Президент как гарант хабаровчан любит, уважает, хочет помогать - мы с ним об этом говорили за кадром. Но чиновники многие не доносили. Это вопрос политического веса", - сообщил в интервью "Комсомольской правде" Дегтярев.
По его словам, предыдущим главам региона не хватало личных связей и пробивных способностей.
"Это факт. Многие чиновники не воспринимали просьбы, которые из этого кабинета поступали. Мои просьбы чиновники хорошо воспринимают… Конструкция, когда в региональную власть приходят люди, получившие опыт работы на федеральном уровне, в Москве - оптимальный... Без наработанных личных связей на уровне федерального правительства, АП, силовых ведомств просто вырасти с места и потом все наладить – вы потратите на это как раз 5-6 лет жизни", - отметил Дегтярев.
Он отметил, что есть разница между просто депутатом Госдумы и председателем комитета в ГД.
"Обещаю, что все свои связи и наработки брошу на благо хабаровчан", - добавил он.
Он также заявил, что отсутствие у него связей с регионом поможет ему работать более объективно.
"Я не связан с местными финансовыми, промышленными группами, с местными подпольными ОПС, мне фиолетово на биографии и заслуги некоторых чиновников, которые будут под моим началом работать… Если они будут плохо работать… и за них будут просить большие люди из криминала, бизнеса…, мне это неинтересно. Я буду принимать решение исходя из собственного понимания", - сообщил Дегтярев.