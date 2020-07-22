В Японии выявили рекордное число новых случаев коронавируса за сутки

ТОКИО, 22 июл - РИА Новости. Япония объявила в среду о рекордном числе в 750 случаев COVID-19 , выявленных за один день, передало агентство Киодо

По его данным, этот показатель превысил рекорды апреля этого года, когда в Японии был введен режим чрезвычайной ситуации, длившийся примерно полтора месяца.

Число заражений коронавирусом по всей стране сейчас превысило 27,8 тысяч, включая около 700 бывших пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоявшего в феврале на двухнедельном карантине в порту Йокогама.

Токио число выявленных случаев COVID-19 превысило 10 тысяч с начала распространения вируса, и только в среду в японской столице по результатам тестов выявлено 237 новых носителей инфекции.

Уже почти две недели в Токио ежедневно фиксируется более сотни зараженных вирусом на фоне роста числа проводимых тестов.

Тем не менее, в Японии стартовала кампания поддержки внутреннего туризма Go To Travel. Что касается японской столицы, то она исключена из этой программы из-за распространения коронавируса.