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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200722/1574730661.html
В Японии выявили рекордное число новых случаев коронавируса за сутки
Япония объявила в среду о рекордном числе в 750 случаев COVID-19, выявленных за один день, передало агентство Киодо. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T16:46
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, япония, токио, в мире

В Японии выявили рекордное число новых случаев коронавируса за сутки

16:46 22.07.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТокио
Токио
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Токио. Архивное фото
ТОКИО, 22 июл - РИА Новости. Япония объявила в среду о рекордном числе в 750 случаев COVID-19, выявленных за один день, передало агентство Киодо.
По его данным, этот показатель превысил рекорды апреля этого года, когда в Японии был введен режим чрезвычайной ситуации, длившийся примерно полтора месяца.
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Скорость распространения нового коронавируса
Число заражений коронавирусом по всей стране сейчас превысило 27,8 тысяч, включая около 700 бывших пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоявшего в феврале на двухнедельном карантине в порту Йокогама.
В Токио число выявленных случаев COVID-19 превысило 10 тысяч с начала распространения вируса, и только в среду в японской столице по результатам тестов выявлено 237 новых носителей инфекции.
Уже почти две недели в Токио ежедневно фиксируется более сотни зараженных вирусом на фоне роста числа проводимых тестов.
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Тем не менее, в Японии стартовала кампания поддержки внутреннего туризма Go To Travel. Что касается японской столицы, то она исключена из этой программы из-за распространения коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЯпонияТокиоВ мире
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