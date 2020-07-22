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В Японии выявили рекордное число новых случаев коронавируса за сутки
Япония объявила в среду о рекордном числе в 750 случаев COVID-19, выявленных за один день, передало агентство Киодо. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T16:46
2020-07-22T16:46
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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япония
токио
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, коронавирусы, япония, токио, в мире
ТОКИО, 22 июл - РИА Новости. Япония
объявила в среду о рекордном числе в 750 случаев COVID-19
, выявленных за один день, передало агентство Киодо
.
По его данным, этот показатель превысил рекорды апреля этого года, когда в Японии был введен режим чрезвычайной ситуации, длившийся примерно полтора месяца.
Число заражений коронавирусом по всей стране сейчас превысило 27,8 тысяч, включая около 700 бывших пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоявшего в феврале на двухнедельном карантине в порту Йокогама.
В Токио
число выявленных случаев COVID-19 превысило 10 тысяч с начала распространения вируса, и только в среду в японской столице по результатам тестов выявлено 237 новых носителей инфекции.
Уже почти две недели в Токио ежедневно фиксируется более сотни зараженных вирусом на фоне роста числа проводимых тестов.
Тем не менее, в Японии стартовала кампания поддержки внутреннего туризма Go To Travel. Что касается японской столицы, то она исключена из этой программы из-за распространения коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.