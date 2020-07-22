Онлайн-конференция о работе Лечебно-реабилитационного центра МЗ РФ

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В настоящее время Центр возвращается к работе в обычном режиме после перепрофилирования под прием и лечение зараженных COVID-19. Как была организована работа в этот период? Насколько эффективными были действия медиков? Можно ли говорить о завершении пандемии?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
В настоящее время Центр возвращается к работе в обычном режиме после перепрофилирования под прием и лечение зараженных COVID-19. Как была организована работа в этот период? Насколько эффективными были действия медиков? Можно ли говорить о завершении пандемии?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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