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Онлайн-конференция о работе Лечебно-реабилитационного центра МЗ РФ
29 июля в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию директора Лечебно-реабилитационного центра Министерства здравоохранения Российской Федерации Игоря НИКИТИНА.
2020-07-22T16:45
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1574730555.jpg?1595425528
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о работе Лечебно-реабилитационного центра МЗ РФ

16:45 22.07.2020
11
29 июля в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию директора Лечебно-реабилитационного центра Министерства здравоохранения Российской Федерации Игоря НИКИТИНА.
Задать вопрос

В настоящее время Центр возвращается к работе в обычном режиме после перепрофилирования под прием и лечение зараженных COVID-19. Как была организована работа в этот период? Насколько эффективными были действия медиков? Можно ли говорить о завершении пандемии?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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