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Распространение нового коронавируса
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В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 33 880
Количество новых заражений COVID-19 в Швейцарии продолжает расти, за сутки выявлен 141 заболевший, всего с начала эпидемии заразилось свыше 33 880 человек,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T16:43
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, евросоюз, великобритания, швейцария, в мире

В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 33 880

16:43 22.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 22 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество новых заражений COVID-19 в Швейцарии продолжает расти, за сутки выявлен 141 заболевший, всего с начала эпидемии заразилось свыше 33 880 человек, заявили в среду в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 22 июля за сутки в стране был зарегистрирован 141 новый зараженный. За прошедший месяц количество заболевших в среднем незначительно превышало или было менее 100 человек в стуки. Рост был связан в основном с увеличением тестирования.
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Скорость распространения нового коронавируса
За сутки также скончалось два человека. Таким образом, общее число заболевших составило 33 883 человека, всего скончались 1693 человек.
Всего с начала эпидемии были проведены 739 616 тестов на COVID-19. За прошедшие сутки - 6781. Рост новых случаев связан с увеличением количества проведенных тестов. На данный момент уровень заражения среди населения составляет 5,5%.
С 27 апреля в Швейцарии начались снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19 в середине марта. С 15 июня Швейцария открыла границы для граждан Евросоюза, ЕАСТ и Великобритании. С 22 июня разрешено проводить массовые мероприятия с участием до 1000 человек.
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В начале июля из-за роста случаев заражений было введено обязательное ношение защитных масок в общественном транспорте и в местах, где невозможно обеспечить физическую дистанцию между людьми в 1,5 метра. С середины июля также введен выборочный контроль за соблюдением обязательного 10-дневного карантина для тех, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, в том числе из России. С 23 июля в список опасных направлений будет включено 42 государства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЕвросоюзВеликобританияШвейцарияВ мире
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