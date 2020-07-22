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В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 33 880
Количество новых заражений COVID-19 в Швейцарии продолжает расти, за сутки выявлен 141 заболевший, всего с начала эпидемии заразилось свыше 33 880 человек,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T16:43
2020-07-22T16:43
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, евросоюз, великобритания, швейцария, в мире
ЖЕНЕВА, 22 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова.
Количество новых заражений COVID-19
в Швейцарии
продолжает расти, за сутки выявлен 141 заболевший, всего с начала эпидемии заразилось свыше 33 880 человек, заявили в среду в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 22 июля за сутки в стране был зарегистрирован 141 новый зараженный. За прошедший месяц количество заболевших в среднем незначительно превышало или было менее 100 человек в стуки. Рост был связан в основном с увеличением тестирования.
За сутки также скончалось два человека. Таким образом, общее число заболевших составило 33 883 человека, всего скончались 1693 человек.
Всего с начала эпидемии были проведены 739 616 тестов на COVID-19. За прошедшие сутки - 6781. Рост новых случаев связан с увеличением количества проведенных тестов. На данный момент уровень заражения среди населения составляет 5,5%.
С 27 апреля в Швейцарии начались снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19 в середине марта. С 15 июня Швейцария открыла границы для граждан Евросоюза
, ЕАСТ и Великобритании
. С 22 июня разрешено проводить массовые мероприятия с участием до 1000 человек.
В начале июля из-за роста случаев заражений было введено обязательное ношение защитных масок в общественном транспорте и в местах, где невозможно обеспечить физическую дистанцию между людьми в 1,5 метра. С середины июля также введен выборочный контроль за соблюдением обязательного 10-дневного карантина для тех, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, в том числе из России. С 23 июля в список опасных направлений будет включено 42 государства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.