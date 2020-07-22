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Врач оценил заявления о влиянии COVID-19 на внешность
Врач-терапевт высшей категории Елена Карякина назвала домыслами жалобы на резкое выпадение волос у некоторых пациентов, переболевших COVID-19. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T16:54
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Врач оценил заявления о влиянии COVID-19 на внешность

16:41 22.07.2020 (обновлено: 16:54 22.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Врач-терапевт высшей категории Елена Карякина назвала домыслами жалобы на резкое выпадение волос у некоторых пациентов, переболевших COVID-19.
По ее словам, из-за коронавируса никаких внешних изменений происходить не может.
Врач уточнила, что изменения в организме на фоне COVID-19 все же могут происходить, но только у тех пациентов, которые до заражения страдали другими заболеваниями.

"Хронические заболевания на фоне коронавируса могут обостриться и привести в какой-то степени к ухудшению состояния здоровья пациента, в том числе к каким-то внешним изменениям", — сказала она в комментарии "Звезде".

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Ранее британский таблоид The Sun сообщил, что некоторые пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, жаловались на частичную потерю волос. По одной из версий, выдвинутой врачом местной больницы, облысение вызвано лихорадкой, которая нарушает естественный цикл роста волосяного покрова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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