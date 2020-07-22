Врач оценил заявления о влиянии COVID-19 на внешность

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Врач-терапевт высшей категории Елена Карякина назвала домыслами жалобы на резкое выпадение волос у некоторых пациентов, переболевших COVID-19.
По ее словам, из-за коронавируса никаких внешних изменений происходить не может.
Врач уточнила, что изменения в организме на фоне COVID-19 все же могут происходить, но только у тех пациентов, которые до заражения страдали другими заболеваниями.
"Хронические заболевания на фоне коронавируса могут обостриться и привести в какой-то степени к ухудшению состояния здоровья пациента, в том числе к каким-то внешним изменениям", — сказала она в комментарии "Звезде".
Ранее британский таблоид The Sun сообщил, что некоторые пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, жаловались на частичную потерю волос. По одной из версий, выдвинутой врачом местной больницы, облысение вызвано лихорадкой, которая нарушает естественный цикл роста волосяного покрова.
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