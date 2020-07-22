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В КБР задерживали выплаты на детей, выяснила прокуратура
Прокуратура Кабардино-Балкарии выявила, что выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет в республике производились с задержкой, и требует привлечь к... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T19:18
кабардино-балкарская республика (кбр)
владимир путин
общество
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РИА Новости
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353
60
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кабардино-балкарская республика (кбр), владимир путин, общество

В КБР задерживали выплаты на детей, выяснила прокуратура

16:41 22.07.2020 (обновлено: 19:18 22.07.2020)
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
НАЛЬЧИК, 22 июл – РИА Новости. Прокуратура Кабардино-Балкарии выявила, что выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет в республике производились с задержкой, и требует привлечь к ответственности виновных должностных лиц, сообщает надзорное ведомство региона.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января предложил ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Они должны предоставляться семьям, чей доход не превышает одного прожиточного минимума на человека. В Кабардино-Балкарии размер данной выплаты в 2020 году составит 6 853 рубля.
"В ходе проверки установлено, что министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарии ненадлежащим образом организовало предоставление ежемесячной выплаты, что повлекло несвоевременное рассмотрение более 30 тысяч заявлений граждан и задержку выплат денежных средств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура республики внесла в адрес председателя правительства КБР представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к ответственности.
"Рассмотрение акта реагирования и своевременное осуществление выплат находится на личном контроле прокурора республики", - уточняет ведомство.
В начале июля текущего года министр труда и социальной защиты региона Алим Асанов сообщил, что за месяц с небольшим выплаты получили родители около 7 тысяч детей в возрасте от трех до семи лет, их сумма составила более 350 миллионов рублей.
Экран ноутбука с заявлением о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет на портале Госуслуг
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Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Владимир ПутинОбщество
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