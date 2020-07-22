В КБР задерживали выплаты на детей, выяснила прокуратура

"В ходе проверки установлено, что министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарии ненадлежащим образом организовало предоставление ежемесячной выплаты, что повлекло несвоевременное рассмотрение более 30 тысяч заявлений граждан и задержку выплат денежных средств", - говорится в сообщении.