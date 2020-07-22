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В Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Гонсало"
Тропический шторм, получивший имя "Гонсало", сформировался в среду в центральной части Атлантического океана и движется в северо-западном направлении, сообщает... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T16:37
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353
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атлантический океан, сша, в мире

В Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Гонсало"

16:37 22.07.2020
876
CC0 / NeuPaddy / Волна в Атлантическом океане
Волна в Атлантическом океане
CC0 / NeuPaddy /
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Тропический шторм, получивший имя "Гонсало", сформировался в среду в центральной части Атлантического океана и движется в северо-западном направлении, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
По данным синоптиков, максимальная скорость ветра достигала 75 километров в час. Скорость движения шторма составляет 19 километров в час. Шторм в настоящее время находится приблизительно в двух тысячах километров к востоку от южных Карибских островов.
Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 километров в час.
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