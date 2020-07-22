Врио главы Архангельской области выступил за объединение с НАО

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Объединение Архангельской области и Ненецкого автономного округа - это правильное решение, отдельно эти регионы теряют конкурентные преимущества, заявил временно исполняющий обязанности губернатора области Александр Цыбульский.
"Я считаю, что это правильное решение с точки зрения Ненецкого округа и Архангельской области, я считаю, что отдельно эти территории теряют очень большое количество собственно имеющихся конкурентных преимуществ. Ненецкий округ является монопрофильным, от того сегодня, когда конъюнктура рынка изменилась, он из такого региона-донора в общем-то превращается в регион, в котором не так просто выполнять те социальные обязательства, которые есть. Это временная история", - сказал Цыбульский на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
По его словам, Архангельская область за счет объединения могла бы получить выход к Северному морскому пути, которые Ненецкий округ тоже не сможет самостоятельно реализовывать из-за отсутствия научных специалистов и малочисленности населения.
"Я все равно считаю, что мы еще не поговорили с людьми об этом и не объяснили, как мы это видим, поэтому в ближайшее время, я надеюсь, мы по крайней мере объясним, что имелось в виду, когда эта идея предлагалась. И я абсолютно не исключаю, что люди поменяют свое мнение", - сказал Цыбульский.