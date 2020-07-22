Врио главы Архангельской области выступил за объединение с НАО

"Я все равно считаю, что мы еще не поговорили с людьми об этом и не объяснили, как мы это видим, поэтому в ближайшее время, я надеюсь, мы по крайней мере объясним, что имелось в виду, когда эта идея предлагалась. И я абсолютно не исключаю, что люди поменяют свое мнение", - сказал Цыбульский.