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Врио главы Архангельской области выступил за объединение с НАО
Объединение Архангельской области и Ненецкого автономного округа - это правильное решение, отдельно эти регионы теряют конкурентные преимущества, заявил... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T16:35
ненецкий автономный округ
александр цыбульский
архангельская область
политика
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ненецкий автономный округ, александр цыбульский, архангельская область, политика

Врио главы Архангельской области выступил за объединение с НАО

16:35 22.07.2020
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© Фото : Антон ТайбарейАлександр Цыбульский
Александр Цыбульский
© Фото : Антон Тайбарей
Александр Цыбульский. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Объединение Архангельской области и Ненецкого автономного округа - это правильное решение, отдельно эти регионы теряют конкурентные преимущества, заявил временно исполняющий обязанности губернатора области Александр Цыбульский.
"Я считаю, что это правильное решение с точки зрения Ненецкого округа и Архангельской области, я считаю, что отдельно эти территории теряют очень большое количество собственно имеющихся конкурентных преимуществ. Ненецкий округ является монопрофильным, от того сегодня, когда конъюнктура рынка изменилась, он из такого региона-донора в общем-то превращается в регион, в котором не так просто выполнять те социальные обязательства, которые есть. Это временная история", - сказал Цыбульский на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
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По его словам, Архангельская область за счет объединения могла бы получить выход к Северному морскому пути, которые Ненецкий округ тоже не сможет самостоятельно реализовывать из-за отсутствия научных специалистов и малочисленности населения.
"Я все равно считаю, что мы еще не поговорили с людьми об этом и не объяснили, как мы это видим, поэтому в ближайшее время, я надеюсь, мы по крайней мере объясним, что имелось в виду, когда эта идея предлагалась. И я абсолютно не исключаю, что люди поменяют свое мнение", - сказал Цыбульский.
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Ненецкий автономный округАлександр ЦыбульскийАрхангельская областьПолитика
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