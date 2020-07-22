Детский омбудсмен Карелии прокомментировал приговор Юрию Дмитриеву

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев считает недостаточным наказание в 3,5 года лишения свободы для главы карельского "Мемориала" Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев считает недостаточным наказание в 3,5 года лишения свободы для главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева , осужденного за сексуальное насилие над несовершеннолетней.

"Дмитриев признан виновным по очень тяжелой статье - сексуальном насилии над приемной дочерью. Три с половиной года заключения - это очень низкий порог наказания для этого", - заявил Сараев РИА Новости.

По мнению детского омбудсмена, на суд, который рассматривал это дело, оказывалось большое давление защитниками Дмитриева, которые уверяли в его невиновности, хотя все факты говорили об обратном. "Защитники Дмитриева воспользовались тем, что суд был закрытым, как того требуют процессуальные нормы. В таких делах нужно ставить интересы ребенка, который подвергся насилию и пострадал, на первое место", - добавил Сараев.

Ранее Петрозаводский городской суд назначил наказание Дмитриеву в виде лишения свободы на 3,5 года в колонии строгого режима, он признан виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью, которой на тот момент было меньше 14 лет. При этом суд признал Дмитриева невиновным в изготовлении порнографии и хранении оружия в связи с отсутствием в его действиях составов указанных преступлений.