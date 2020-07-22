https://ria.ru/20200722/1574729416.html
Детский омбудсмен Карелии прокомментировал приговор Юрию Дмитриеву
Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев считает недостаточным наказание в 3,5 года лишения свободы для главы карельского "Мемориала" Юрия... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T16:34
2020-07-22T17:13
юрий дмитриев
петрозаводский городской суд
происшествия
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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юрий дмитриев, петрозаводский городской суд, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл – РИА Новости.
Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев считает недостаточным наказание в 3,5 года лишения свободы для главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева
, осужденного за сексуальное насилие над несовершеннолетней.
"Дмитриев признан виновным по очень тяжелой статье - сексуальном насилии над приемной дочерью. Три с половиной года заключения - это очень низкий порог наказания для этого", - заявил Сараев РИА Новости.
По мнению детского омбудсмена, на суд, который рассматривал это дело, оказывалось большое давление защитниками Дмитриева, которые уверяли в его невиновности, хотя все факты говорили об обратном. "Защитники Дмитриева воспользовались тем, что суд был закрытым, как того требуют процессуальные нормы. В таких делах нужно ставить интересы ребенка, который подвергся насилию и пострадал, на первое место", - добавил Сараев.
Ранее Петрозаводский городской суд
назначил наказание Дмитриеву в виде лишения свободы на 3,5 года в колонии строгого режима, он признан виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью, которой на тот момент было меньше 14 лет. При этом суд признал Дмитриева невиновным в изготовлении порнографии и хранении оружия в связи с отсутствием в его действиях составов указанных преступлений.
Обвинение запрашивало для Дмитриева 15 лет лишения свободы. Защита настаивала на оправдательном приговоре, не отрицая хранения части оружия у подзащитного – эта статья тоже есть в обвинении, помимо статей о педофилии. Своей вины ни по одному из пунктов Дмитриев не признает.