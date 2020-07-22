США не намерены возобновлять работу консульства в Ухане, сообщили СМИ

Китай призвал США не закрывать консульство в Хьюстоне

Китай призвал США не закрывать консульство в Хьюстоне

"США также заявили, что не будут вновь открывать свое консульство в городе Ухань, которое был закрыто в конце января в разгар вспышки коронавируса в Китае, заявил представитель администрации Трампа", - говорится в сообщении агентства.