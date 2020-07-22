https://ria.ru/20200722/1574729319.html
США не намерены возобновлять работу консульства в Ухане, сообщили СМИ
США не намерены возобновлять работу своего консульства в Ухане, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного представителя администрации США. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T16:33
2020-07-22T16:33
коронавирус covid-19
мид кнр
китай
ухань
сша
в мире
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https://ria.ru/20200722/1574699947.html
https://ria.ru/20200722/1574687154.html
1
китай
ухань
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569883397_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_49fe837a6d3183a55ecf4af6045645b0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, мид кнр, китай, ухань, сша, в мире