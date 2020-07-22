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США не намерены возобновлять работу консульства в Ухане, сообщили СМИ
США не намерены возобновлять работу своего консульства в Ухане, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного представителя администрации США. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T16:33
коронавирус covid-19
мид кнр
китай
ухань
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
коронавирус covid-19, мид кнр, китай, ухань, сша, в мире

США не намерены возобновлять работу консульства в Ухане, сообщили СМИ

16:33 22.07.2020
2223
© AP Photo / Arek RatajУлица в городе Ухань во время карантина
Улица в городе Ухань во время карантина
© AP Photo / Arek Rataj
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. США не намерены возобновлять работу своего консульства в Ухане, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного представителя администрации США.
Ранее МИД КНР сообщил, что США потребовали закрыть китайское консульство в Хьюстоне. Агентство Рейтер сообщало, что в качестве ответной меры китайские власти рассматривают закрытие консульства США в Ухане. Это диппредставительство закрыто с января в связи с пандемией коронавируса, которая началась в районе Уханя.
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Вчера, 10:58
Китай призвал США не закрывать консульство в Хьюстоне
"США также заявили, что не будут вновь открывать свое консульство в городе Ухань, которое был закрыто в конце января в разгар вспышки коронавируса в Китае, заявил представитель администрации Трампа", - говорится в сообщении агентства.
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Коронавирус COVID-19МИД КНРКитайУханьСШАВ мире
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