Госдума приняла закон о вейпах и кальянах

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, которым на вейпы, кальяны и снюсы будет распространено антитабачное законодательство, в том числе административные штрафы.

Законопроект был внесен группой сенаторов в Госдуму еще в 2017 году. Парламентарии в многочисленных дискуссиях с учетом всех иных внесенных в Госдуму на эту тему законопроектов приняли решение поддержать и доработать инициативу сенаторов. Закон распространяет действующие требования и ограничения к табачной продукции на всю никотиносодержащую продукцию.

Также на электронные сигареты, вейпы и кальяны будет распространяться соответствующая административная ответственность: за вовлечение несовершеннолетних в процесс использования электронных курительных изделий, нарушение запрета их использования в помещениях и демонстрацию процесса потребления электронных курительных изделий во вновь созданных и предназначенных для взрослых аудиовизуальных произведениях, включая теле- и видеофильмы, в театрально-зрелищных представлениях. Штрафы остаются теми же, что сейчас распространяются на обычные сигареты.

Кроме того, законодательно теперь будет прописан запрет на курение в коммунальных квартирах. Также в правах и обязанностях граждан теперь будут прописаны последствия и табакокурения, и потребления никотиносодержащих веществ. Вместе с тем курильщикам будет оказываться медицинская помощь, направленная на прекращение потребления табака или никотиносодержащей продукции.