Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200722/1574728886.html
Госдума приняла закон о вейпах и кальянах
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, которым на вейпы, кальяны и снюсы будет распространено антитабачное законодательство, в том числе... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T19:50
россия
борис менделевич
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156016/27/1560162765_0:0:2778:1563_1400x0_80_0_0_b9206484393bf90fb023a63b7b10d141.jpg
https://ria.ru/20200619/1573160719.html
https://ria.ru/20200221/1565025641.html
У маразма нет границ...
293
А как быть с никотиносодержащим,рекламируемым "Никоретте"?Как быть с препаратами,содержащими никотиновую кислоту?
76
34
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156016/27/1560162765_0:0:2778:1563_1400x0_80_0_0_b9206484393bf90fb023a63b7b10d141.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156016/27/1560162765_49:0:2778:2047_1400x0_80_0_0_dd0cd8ec8c9bdf5844a0ae9daae261f7.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156016/27/1560162765_576:0:2623:2047_1400x0_80_0_0_31f950e023d7b478d152031cb082b346.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, борис менделевич, госдума рф, общество

Госдума приняла закон о вейпах и кальянах

16:30 22.07.2020 (обновлено: 19:50 22.07.2020)
39042
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, которым на вейпы, кальяны и снюсы будет распространено антитабачное законодательство, в том числе административные штрафы.
Законопроект был внесен группой сенаторов в Госдуму еще в 2017 году. Парламентарии в многочисленных дискуссиях с учетом всех иных внесенных в Госдуму на эту тему законопроектов приняли решение поддержать и доработать инициативу сенаторов. Закон распространяет действующие требования и ограничения к табачной продукции на всю никотиносодержащую продукцию.
Также на электронные сигареты, вейпы и кальяны будет распространяться соответствующая административная ответственность: за вовлечение несовершеннолетних в процесс использования электронных курительных изделий, нарушение запрета их использования в помещениях и демонстрацию процесса потребления электронных курительных изделий во вновь созданных и предназначенных для взрослых аудиовизуальных произведениях, включая теле- и видеофильмы, в театрально-зрелищных представлениях. Штрафы остаются теми же, что сейчас распространяются на обычные сигареты.
Кроме того, законодательно теперь будет прописан запрет на курение в коммунальных квартирах. Также в правах и обязанностях граждан теперь будут прописаны последствия и табакокурения, и потребления никотиносодержащих веществ. Вместе с тем курильщикам будет оказываться медицинская помощь, направленная на прекращение потребления табака или никотиносодержащей продукции.
Кальян
19 июня, 06:11
Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
"(Закон) позволит работать на опережение, не давая возможности продавцам подобной продукции найти лазейки в законодательстве. При этом очень важно учесть медицинскую составляющую и оставить в продаже никотиновые смеси для людей, которые бросают курить и, например, продавать их по рецепту. Да, споров и обсуждений вокруг законопроекта много, но депутатский корпус вместе с экспертами и профильными специалистами пришел к единому мнению по основным пунктам и сейчас важно этот документ принять максимально оперативно, а спорные вопросы в дальнейшем обсуждать и приходить к решению", — пояснил РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.
Мужчина курит электронную сигарету
21 февраля, 08:00
Табачные гиганты обещают "мир без курения". Как это будет в России
34954547248
Обсудить 34
РоссияБорис МенделевичГосдума РФОбщество
Популярные комментарии
У маразма нет границ...
22 июля, 17:44
Евгений Пашкин
11923142126
А как быть с никотиносодержащим,рекламируемым "Никоретте"?Как быть с препаратами,содержащими никотиновую кислоту?
22 июля, 18:36
Мятные Лапки
261240034
Рекомендуем
Председатель правления Пенсионного фонда РФ Максим Топилин во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным
Глава ПФР рассказал о порядке назначения пенсий
Тульская медсестра в бикини стала телеведущей
Тульская "медсестра в бикини" стала телеведущей
Отдыхающие возле Международного аэропорта Сочи
АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон, запрещающий расплачиваться криптовалютой
Актер Дмитрий Шаракоис
Звезда "Интернов" переехал в Лондон и устроился работать официантом
Полиция
СМИ сообщили подробности убийства девушки в центре Москвы
Вывеска компании Natura Siberica в Москве
Natura Siberica заявила об угрозе закрытия магазинов
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи
Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов
Туристы на территории Генуэзской крепости в Судаке
Россиянам вернут до 15 тысяч рублей за отдых внутри страны
Захват заложников в Луцке
Зеленский выполнил требование террориста, захватившего заложников в Луцке
Баннеры с фотографиями главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко на здании кафе в центре Донецка
СБУ задержала предполагаемого участника убийства Захарченко
Контейнеры на международном грузовом терминале
Министр экономики Украины объяснил, почему страна "не сможет так выжить"
Разработка вакцины от коронавируса
Мишустин заявил о безопасности четырех российских вакцин от COVID-19
Экотуризм
Кешбэк можно будет получить при покупке туров во все регионы
Пляж в Бразилии
СМИ: на пляже в Бразилии нашли останки древнего корабля во время отлива
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35В МЧС рассказали, как понять, что человек тонет
03:30Минфин планирует довести собираемость налогов в России до 99% в 2024 году
03:29Байден назвал Трампа "первым президентом-расистом" в США
03:20Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах
03:17Роскосмос создаст водородный двигатель для "Ангары"
03:13Эксперты назвали сроки создания нового "ракетного поезда" "Баргузин"
03:07Роспотребнадзор взял пробы воды из-под крана в жилых домах в Калмыкии
03:02ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
02:59Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
02:44США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
02:28Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий
02:16В РПЦ сообщили о кончине 83-летнего митрополита Евлогия
02:11Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
02:09Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН
02:06Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
02:02В Техасе появится новый завод Tesla
01:37В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
01:36В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
01:34В Италии производители сыра побили мировой рекорд
01:25Трамп может потребовать от Китая закрыть другие дипучреждения в США
Лента новостейМолния