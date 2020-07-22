Госдума приняла закон о вейпах и кальянах

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, которым на вейпы, кальяны и снюсы будет распространено антитабачное законодательство, в том числе административные штрафы.
Законопроект был внесен группой сенаторов в Госдуму еще в 2017 году. Парламентарии в многочисленных дискуссиях с учетом всех иных внесенных в Госдуму на эту тему законопроектов приняли решение поддержать и доработать инициативу сенаторов. Закон распространяет действующие требования и ограничения к табачной продукции на всю никотиносодержащую продукцию.
Также на электронные сигареты, вейпы и кальяны будет распространяться соответствующая административная ответственность: за вовлечение несовершеннолетних в процесс использования электронных курительных изделий, нарушение запрета их использования в помещениях и демонстрацию процесса потребления электронных курительных изделий во вновь созданных и предназначенных для взрослых аудиовизуальных произведениях, включая теле- и видеофильмы, в театрально-зрелищных представлениях. Штрафы остаются теми же, что сейчас распространяются на обычные сигареты.
Кроме того, законодательно теперь будет прописан запрет на курение в коммунальных квартирах. Также в правах и обязанностях граждан теперь будут прописаны последствия и табакокурения, и потребления никотиносодержащих веществ. Вместе с тем курильщикам будет оказываться медицинская помощь, направленная на прекращение потребления табака или никотиносодержащей продукции.
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"(Закон) позволит работать на опережение, не давая возможности продавцам подобной продукции найти лазейки в законодательстве. При этом очень важно учесть медицинскую составляющую и оставить в продаже никотиновые смеси для людей, которые бросают курить и, например, продавать их по рецепту. Да, споров и обсуждений вокруг законопроекта много, но депутатский корпус вместе с экспертами и профильными специалистами пришел к единому мнению по основным пунктам и сейчас важно этот документ принять максимально оперативно, а спорные вопросы в дальнейшем обсуждать и приходить к решению", — пояснил РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.
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