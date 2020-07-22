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В Сербии число жертв коронавируса достигло 499
В Сербии число жертв COVID-19 к среде достигло с начала пандемии 499, за сутки выявлены 426 больных коронавирусом, сообщило министерство здравоохранения. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T16:27
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сербия, китай, сша, в мире

В Сербии число жертв коронавируса достигло 499

16:27 22.07.2020
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© AP Photo / Darko VojinovicСербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 22 июл - РИА Новости. В Сербии число жертв COVID-19 к среде достигло с начала пандемии 499, за сутки выявлены 426 больных коронавирусом, сообщило министерство здравоохранения.
С минувшей пятницы в Сербии обязательным является ношение масок на открытом пространстве, где невозможно обеспечить дистанцию в 1,5 метра, из-за роста заболеваемости COVID-19. Также подтвержден запрет на собрания свыше 10 человек на открытом пространстве на всей территории страны. В настоящее время режим ЧС из-за коронавируса действует в более чем двух десятках сербских муниципалитетов.
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"За прошедшие 24 часа протестирован 11 521 человек, выявлены 426 больных COVID-19, общее число зараженных с начала пандемии достигло 22 031. Скончались 8 пациентов, всего умерли 499 больных", - заявил минздрав.
"На аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 205 человек (максимум с начала пандемии, как и число выявленных больных - ред.)", - уточнили медики, всего госпитализированы 4 619 больных.
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Власти Сербии ранее сообщили, что находятся в контакте в связи с разработкой вакцины против COVID-19 с исследователями и производителями в Великобритании, США, РФ и КНР и надеются одними из первых получить ее до конца 2020 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСербияКитайСШАВ мире
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