Число жертв коронавируса в Азербайджане увеличилось до 385

"В Азербайджане выявлен еще 391 случай заражения коронавирусом, 504 человека вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 28633 факта заражения коронавирусной инфекцией, 20443 человека вылечились, 385 человек скончались, 7805 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.