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Распространение нового коронавируса
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Число жертв коронавируса в Азербайджане увеличилось до 385
Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 28633, за сутки инфекция была выявлена еще у 391 человека, всего в стране умерли 385... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T16:25
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
азербайджан
в мире
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, азербайджан, в мире

Число жертв коронавируса в Азербайджане увеличилось до 385

16:25 22.07.2020
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© Sputnik / Мурад ОруджевМедицинский работник в автомобиле скорой помощи в Азербайджане
Медицинский работник в автомобиле скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
БАКУ, 22 июл - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 28633, за сутки инфекция была выявлена еще у 391 человека, всего в стране умерли 385 человек с COVID-19, сообщил в среду оперативный штаб при кабмине.
"В Азербайджане выявлен еще 391 случай заражения коронавирусом, 504 человека вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 28633 факта заражения коронавирусной инфекцией, 20443 человека вылечились, 385 человек скончались, 7805 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
С начала пандемии было проведено 649953 теста, отметили в оперштабе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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