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Распространение нового коронавируса
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COVID-19 нашли еще у семи прибывших во Вьетнам российских специалистов
Коронавирус обнаружен еще у семи россиян, прибывших во Вьетнам на позапрошлой неделе в составе группы специалистов, сообщает издание VnExpress. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T16:25
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
вьетнам
хошимин
в мире
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569911998_0:84:1600:984_1400x0_80_0_0_65ff6b71b53db35342ddda7a47c1d3cc.jpg
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, вьетнам, хошимин, в мире

COVID-19 нашли еще у семи прибывших во Вьетнам российских специалистов

16:25 22.07.2020
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© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкИсследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
© Пресс-служба мэрии Москвы
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Коронавирус обнаружен еще у семи россиян, прибывших во Вьетнам на позапрошлой неделе в составе группы специалистов, сообщает издание VnExpress.
Ранее сообщалось, что заражение коронавирусной инфекцией было подтверждено у 10 россиян из этой группы, прибывшей во Вьетнам 11 июля.
Согласно газете, новая коронавирусная инфекция была выявлена у семи мужчин в возрасте от 42 до 55 лет, которые в составе группы специалистов прибыли в Хошимин на юге страны и по прилете помещенных на карантин в городе Вунгтау.
Сообщается, что 13 июля их тест на коронавирус дал отрицательный результат, однако повторное тестирование 21 июля показало у них наличие инфекции COVID-19. Все 17 российских пациентов находятся на лечении в больнице города Бариа провинции Бариа-Вунгтау.
Издание пишет, что после обнаружения коронавируса у россиянина число зараженных во Вьетнаме выросло до 408.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВьетнамХошиминВ мире
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