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Религия и мировоззрение
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Эрдоган разместил в Twitter клип на песню об Айя-Софии на девяти языках
Президент Турции Тайип Эрдоган поделился в своем Twitter клипом на песню об Айя-Софии в Стамбуле, превращенной из музея в мечеть, композицию исполняют на девяти РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T16:21
религия и мировоззрение
собор святой софии в турции
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574179983_0:239:1215:922_1400x0_80_0_0_13eaae91e7dc7d39c105db28d9cb86a4.jpg
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собор святой софии в турции, ситуация вокруг собора святой софии, новости - религия и мировоззрение, юнеско, турция, стамбул, в мире

Эрдоган разместил в Twitter клип на песню об Айя-Софии на девяти языках

16:21 22.07.2020
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСобор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
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Собор Святой Софии в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 22 июл - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган поделился в своем Twitter клипом на песню об Айя-Софии в Стамбуле, превращенной из музея в мечеть, композицию исполняют на девяти языках.
Госсовет Турции – высший административный суд страны – 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. В ЮНЕСКО, ряде государств мира, а также в Русской православной церкви с сожалением отнеслись к этому решению.
В клипе приняли участие исполнители из разных мусульманских стран, каждый из которых поет часть песни на своем языке. При этом использованы киргизский, боснийский, албанский, арабский, азербайджанский, курдский, суахили, бенгальский, турецкий языки.
"Айя-София, от бурь и жаркого солнца мы спрячемся в твоей тени. Мы встанем перед тобой, не стесняясь, и ты будешь гордиться внуками Фатиха (завоевавшего Стамбул в 1453 году султана Мехмета II – ред.). Айя-София, ты не камень, твое имя мы восхваляем по всему миру. Мы соскучились друг по другу", - спели по очереди исполнители из разных стран.
Храм Святой Софии - Айя-София был основан христианским императором Юстинианом и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и впоследствии было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Президент Турции Тайип Эрдоган во время посещения собора Святой Софии в Стамбуле
19 июля, 20:17
Эрдоган посетил собор Святой Софии в Стамбуле
91131031
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Религия и мировоззрениеСобор Святой Софии в ТурцииСитуация вокруг собора Святой СофииНовости - Религия и мировоззрениеЮНЕСКОТурцияСтамбулВ мире
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