Эрдоган разместил в Twitter клип на песню об Айя-Софии на девяти языках

АНКАРА, 22 июл - РИА Новости. Президент Президент Турции Тайип Эрдоган поделился в своем Twitter клипом на песню об Айя-Софии в Стамбуле , превращенной из музея в мечеть, композицию исполняют на девяти языках.

Госсовет Турции – высший административный суд страны – 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. В ЮНЕСКО , ряде государств мира, а также в Русской православной церкви с сожалением отнеслись к этому решению.

Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin... pic.twitter.com/DkBdP89hwZ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 22, 2020

В клипе приняли участие исполнители из разных мусульманских стран, каждый из которых поет часть песни на своем языке. При этом использованы киргизский, боснийский, албанский, арабский, азербайджанский, курдский, суахили, бенгальский, турецкий языки.

"Айя-София, от бурь и жаркого солнца мы спрячемся в твоей тени. Мы встанем перед тобой, не стесняясь, и ты будешь гордиться внуками Фатиха (завоевавшего Стамбул в 1453 году султана Мехмета II – ред.). Айя-София, ты не камень, твое имя мы восхваляем по всему миру. Мы соскучились друг по другу", - спели по очереди исполнители из разных стран.