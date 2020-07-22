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Госдуме стоит вернуться к "нулевым чтениям", заявил Неверов
Депутатам Госдумы необходимо вернуться к работе с законопроектами в рамках "нулевых чтений", такой подход повышает качество законотворческой деятельности,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T16:19
госдума рф
единая россия
вячеслав володин
сергей неверов
политика
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353
60
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госдума рф, единая россия, вячеслав володин, сергей неверов, политика

Госдуме стоит вернуться к "нулевым чтениям", заявил Неверов

16:19 22.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Депутатам Госдумы необходимо вернуться к работе с законопроектами в рамках "нулевых чтений", такой подход повышает качество законотворческой деятельности, считает руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
"Необходимо полностью восстановить практику работы с законопроектами в рамках "нулевых чтений", от которой последнее время нам пришлось, по понятным причинам, отойти", - сказал Неверов, выступая на закрытии весенней сессии Госдумы.
Парламентарий отметил, что сегодня такой формат работы особенно актуален и востребован в связи с необходимостью формирования законодательства в развитие новых конституционных норм.
"С учетом масштаба изменений и коротких сроков реализации, данный подход - об этом неоднократно говорил председатель Государственной думы Вячеслав Викторович Володин - значительно повышает качество принимаемых законов", - сказал руководитель фракции ЕР.
Руководитель фракции партии Единая Россия в Государственной думе Сергей Неверов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным
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Неверов призвал депутатов активнее включаться в развитие туризма
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