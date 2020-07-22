Госдуме стоит вернуться к "нулевым чтениям", заявил Неверов

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Депутатам Госдумы необходимо вернуться к работе с законопроектами в рамках "нулевых чтений", такой подход повышает качество законотворческой деятельности, считает руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
"Необходимо полностью восстановить практику работы с законопроектами в рамках "нулевых чтений", от которой последнее время нам пришлось, по понятным причинам, отойти", - сказал Неверов, выступая на закрытии весенней сессии Госдумы.
Парламентарий отметил, что сегодня такой формат работы особенно актуален и востребован в связи с необходимостью формирования законодательства в развитие новых конституционных норм.
"С учетом масштаба изменений и коротких сроков реализации, данный подход - об этом неоднократно говорил председатель Государственной думы Вячеслав Викторович Володин - значительно повышает качество принимаемых законов", - сказал руководитель фракции ЕР.