Практика удобна для граждан: эксперты обсудили изменения в голосовании

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Избирательное законодательство меняется для удобства граждан и большей прозрачности процесса. К такому мнению пришли эксперты на пресс-конференции в Москве, где обсуждались преимущества и нововведения голосования по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля.

Традиционное однодневное голосование на участках уходит на второй план благодаря цифровизации – теперь каждый избиратель может выбрать удобный для себя день и форму голосования.

Практика многодневного голосования – это рабочая и очень прогрессивная технология, которая реализуется во многих странах. <…> Это общемировой тренд, который Россия может творчески реализовать и показать пример", – отметил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Эволюция процесса

Голосование становится более мобильным – теперь проявить свою гражданскую позицию можно в интернете. Еще в 2017 году появился механизм "Мобильный избиратель", который позволяет проголосовать вне зависимости от адреса регистрации.

В 2018 году открылись "дачные" избирательные участки, а в 2019-м – цифровые. После этого в Москве начали проводить эксперимент с дистанционным электронным голосованием.

"Мы видим, что эти изменения направлены прежде всего на повышение открытости, прозрачности, доступности избирательных процессов", – отметил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Для максимального удобства избирателей голосование по поправкам в Конституцию проводилось в течение 7 дней. Проголосовать можно было как на участках, так и в электронном формате. Кроме того, были расширены возможности голосования на дому и придомовых территориях.

Новые формы голосования расширяют инструментарий проведения выборов, создают различные варианты для каждого голосующего с учетом его графика работы, учебы, наличия тех или иных обстоятельств и жизненных планов", – заключил Брод.

По словам председателя координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максима Григорьева, голосование в течение нескольких дней получило очень большую поддержку у избирателей.

Прозрачность и честность

В своем выступлении Александр Брод также отметил, что представители ряда СМИ указывали на риски и беспокоились о том, что голосование в течение нескольких дней может пройти с нарушениями. К примеру, существует возможность замены бюллетеней.

По словам эксперта, уже сейчас существуют эффективные меры, которые исключают подобные подтасовки.

"Это использование сейф-пакетов, которые успешно показали себя в ходе общероссийского голосования по поправкам. Где-то это применение видеорегистраторов, видеонаблюдения. Это опломбирование урн, а также усиление механизмов общественного контроля, который позволит обеспечить надежность, прозрачность, открытость выборных процедур", – сказал Александр Брод.

© РИА Новости / Максим Богодвид Урны для голосования с бюллетенями на избирательном участке во время голосования по вопросу изменений в Конституцию России © РИА Новости / Максим Богодвид Урны для голосования с бюллетенями на избирательном участке во время голосования по вопросу изменений в Конституцию России. Архивное фото

Генеральный секретарь Партии прямой демократии Вячеслав Макаров отметил, что для проверки электронного голосования была собрана группа IT-специалистов, которые вели наблюдение за стабильностью системы.

"По итогам можем сказать, что голосование прошло успешно. С технической точки зрения сбоев не было, и не было никаких оснований считать, что в ходе голосования так или иначе была нарушена тайна голосования, что как-то были неправильно учтены голоса", – заключил он.

Доверие и удобство

Председатель координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев отметил, что электронное голосование привлекает молодых людей своим удобством.

Я однозначно могу сказать, что и доверие к этой форме есть, а главное – все отмечают удобство. Причем, если брать молодежь, которая, в общем, не всегда голосует, мы обнаружили, что очень многие люди из числа молодежи просто электронно проголосовали, потому что им это было удобно, это для них было ново и интересно, и это можно сделать комфортно без каких-либо проблем. Понятно, что за этим будущее", – добавил он.

Председатель Центрального совета политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" Владимир Бураков отметил удобство традиционного голосования на избирательных участках для людей пожилого возраста, которое для многих из них "как праздник".

"Голосование рядом с домом – это очень удобно. Особенно для старшего поколения. Это удобно для тех людей, которые обладают ограниченными возможностями, и инвалидов", – сказал он.

Но также он добавил, что электронная форма облегчает процесс голосования для пенсионеров или маломобильных граждан.