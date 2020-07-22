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В Югре осудили мужчину, застрелившего экс-супругу и ее отчима
Суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима жителя Ханты-Мансийска, который из-за неприязни застрелил бывшую жену и ее отчима, сообщает прокуратура ХМАО. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T16:14
следственный комитет россии (ск рф)
ханты-мансийск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
следственный комитет россии (ск рф), ханты-мансийск, происшествия

В Югре осудили мужчину, застрелившего экс-супругу и ее отчима

16:14 22.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зал судебных заседаний. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 июл - РИА Новости. Суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима жителя Ханты-Мансийска, который из-за неприязни застрелил бывшую жену и ее отчима, сообщает прокуратура ХМАО.
Инцидент произошел в конце мая 2019 года. Окружное следственное управление СК РФ информировало, что полицейские, прибыв на сообщения жителей о стрельбе в одном из домов на территории местного садово-огороднического кооператива, обнаружили тела мужчины и женщины.
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В совершении двойного убийства следователи практически сразу после случившегося начали подозревать бывшего супруга погибшей. В ведомстве отмечали, что он, вооружившись охотничьим ружьем, пришел в дом, где находилась его бывшая жена, их малолетние дети и отчим женщины. Мужчина выстрелил в экс-супругу и ее отчима, забрал детей и увез их к своему родственнику. Там же он попытался свести счеты с жизнью, после чего был госпитализирован, подчеркивали в СУСК.
Как уточнили в среду в прокуратуре Югры, конфликт со стрельбой произошел "на почве личных неприязненных отношений" 43-летнего мужчины к погибшим. Дело о двойном убийстве рассматривал окружной суд.
"Суд... приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и взыскал компенсацию морального вреда в размере более 4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве добавили, что приговор не вступил в законную силу.
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Следственный комитет России (СК РФ)Ханты-МансийскПроисшествия
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