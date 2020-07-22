В Югре осудили мужчину, застрелившего экс-супругу и ее отчима

В совершении двойного убийства следователи практически сразу после случившегося начали подозревать бывшего супруга погибшей. В ведомстве отмечали, что он, вооружившись охотничьим ружьем, пришел в дом, где находилась его бывшая жена, их малолетние дети и отчим женщины. Мужчина выстрелил в экс-супругу и ее отчима, забрал детей и увез их к своему родственнику. Там же он попытался свести счеты с жизнью, после чего был госпитализирован, подчеркивали в СУСК.