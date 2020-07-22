Неверов призвал депутатов активнее включаться в развитие туризма

"Что именно станет "удочкой" для этого бизнеса? Нужны ли некие закрепленные стандарты сервиса для того, чтобы помочь регионам выйти на высокий уровень, чтобы в итоге наши граждане проголосовали рублем за наши курорты, за наши места отдыха? Какие нюансы в каждом регионе нужно учитывать при разработке программ поддержки?", - сказал Неверов, выступая на закрытии весенней сессии Госдумы.