Неверов призвал депутатов активнее включаться в развитие туризма

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов призвал коллег-депутатов активно работать в своих регионах, чтобы выявить проблемы в туристической отрасли и найти пути их решения.
Неверов заявил, что последствия пандемии коронавируса создали условия для развития туризма внутри страны. Политик также призвал депутатов активно работать в своих регионах для того, чтобы понять проблемы отрасли в отдельных территориях, найти "точки роста".
"Что именно станет "удочкой" для этого бизнеса? Нужны ли некие закрепленные стандарты сервиса для того, чтобы помочь регионам выйти на высокий уровень, чтобы в итоге наши граждане проголосовали рублем за наши курорты, за наши места отдыха? Какие нюансы в каждом регионе нужно учитывать при разработке программ поддержки?", - сказал Неверов, выступая на закрытии весенней сессии Госдумы.
Политик отметил, что делать это нужно оперативно, чтобы "воспользоваться уникальным шансом, когда практически вся страна планирует отдых в России".