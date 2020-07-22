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Туризм
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Неверов призвал депутатов активнее включаться в развитие туризма
Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов призвал коллег-депутатов активно работать в своих регионах, чтобы выявить проблемы в туристической отрасли и РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T20:01
туризм
новости - туризм
единая россия
сергей неверов
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
новости - туризм, единая россия, сергей неверов, общество

Неверов призвал депутатов активнее включаться в развитие туризма

16:05 22.07.2020 (обновлено: 20:01 22.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкРуководитель фракции партии "Единая Россия" в Государственной думе Сергей Неверов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным
Руководитель фракции партии Единая Россия в Государственной думе Сергей Неверов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов призвал коллег-депутатов активно работать в своих регионах, чтобы выявить проблемы в туристической отрасли и найти пути их решения.
Неверов заявил, что последствия пандемии коронавируса создали условия для развития туризма внутри страны. Политик также призвал депутатов активно работать в своих регионах для того, чтобы понять проблемы отрасли в отдельных территориях, найти "точки роста".
Мужчина с надувным кругом на пляже в районе Адлер города Сочи
Вчера, 11:26
Россиянам компенсируют часть затрат при отдыхе в ряде регионов страны
"Что именно станет "удочкой" для этого бизнеса? Нужны ли некие закрепленные стандарты сервиса для того, чтобы помочь регионам выйти на высокий уровень, чтобы в итоге наши граждане проголосовали рублем за наши курорты, за наши места отдыха? Какие нюансы в каждом регионе нужно учитывать при разработке программ поддержки?", - сказал Неверов, выступая на закрытии весенней сессии Госдумы.
Политик отметил, что делать это нужно оперативно, чтобы "воспользоваться уникальным шансом, когда практически вся страна планирует отдых в России".
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ТуризмНовости - ТуризмЕдиная РоссияСергей НеверовОбщество
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