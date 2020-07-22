В Москве из-за подозрительного предмета оцепили часть Ильинки

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Правоохранители оцепили место обнаружения подозрительного предмета на улице Ильинка в центре Москвы, проводится проверка бесхозной сумки, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Ранее столичный департамент транспорта сообщил в Telegram-канале о перекрытии движения транспорта по Ильинке из-за подозрительного предмета. По данным источника РИА Новости, это - бесхозная сумка. На место происшествия вызваны кинологи.