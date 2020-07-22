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В Москве из-за подозрительного предмета оцепили часть Ильинки
Правоохранители оцепили место обнаружения подозрительного предмета на улице Ильинка в центре Москвы, проводится проверка бесхозной сумки, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T16:11
москва
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
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60
москва, происшествия

В Москве из-за подозрительного предмета оцепили часть Ильинки

16:04 22.07.2020 (обновлено: 16:11 22.07.2020)
897
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобили экстренных служб недалеко от места обнаружения подозрительного предмета в центре Москвы. 22 июля 2020
Автомобили экстренных служб недалеко от места обнаружения подозрительного предмета в центре Москвы. 22 июля 2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Автомобили экстренных служб недалеко от места обнаружения подозрительного предмета в центре Москвы. 22 июля 2020
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Правоохранители оцепили место обнаружения подозрительного предмета на улице Ильинка в центре Москвы, проводится проверка бесхозной сумки, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее столичный департамент транспорта сообщил в Telegram-канале о перекрытии движения транспорта по Ильинке из-за подозрительного предмета. По данным источника РИА Новости, это - бесхозная сумка. На место происшествия вызваны кинологи.
"Место обнаружения подозрительного предмета - бесхозной сумки - возле дома №12/2 оцеплено", - сказал собеседник агентства.
По его словам, силовики уже приступили к проверке подозрительного предмета.
Автомобили экстренных служб недалеко от места обнаружения подозрительного предмета в центре Москвы. 22 июля 2020
Вчера, 15:21
В центре Москвы перекрыли движение из-за подозрительного предмета
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