https://ria.ru/20200722/1574726500.html
Зюганов назвал выступление Мишустина примером для других
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал примером для других выступление премьер-министра Михаила Мишустина на ежегодном отчете в Госдуме; так, как подробно отвечал и РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T16:03
2020-07-22T16:03
отчет михаила мишустина о работе правительства
михаил мишустин
геннадий зюганов
политика
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https://ria.ru/20200722/1574695233.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отчет михаила мишустина о работе правительства, михаил мишустин, геннадий зюганов, политика