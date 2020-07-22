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Зюганов назвал выступление Мишустина примером для других
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал примером для других выступление премьер-министра Михаила Мишустина на ежегодном отчете в Госдуме; так, как подробно отвечал и РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T16:03
отчет михаила мишустина о работе правительства
михаил мишустин
геннадий зюганов
политика
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отчет михаила мишустина о работе правительства, михаил мишустин, геннадий зюганов, политика

Зюганов назвал выступление Мишустина примером для других

16:03 22.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал примером для других выступление премьер-министра Михаила Мишустина на ежегодном отчете в Госдуме; так, как подробно отвечал и разбирал все вопросы председатель правительства, должны работать министры и премьеры, считает политик.
В среду в Госдуме состоялся отчет Мишустина о работе кабмина.
"Премьер нам сегодня показал пример. Он сидел, слушал, он на каждый вопрос, который задавали, отвечал. (Председатель Госдумы Вячеслав) Володин там ему советовал еще дополнительно, но он еще сейчас с нами на встрече подробно разобрал целый ряд и взял стопку ваших писем и пожеланий. Так должны работать министры и премьеры. Это будет вполне достойный стиль для большой, крупной страны", - сказал Зюганов на пленарном заседании.
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Отчет Михаила Мишустина о работе правительстваМихаил МишустинГеннадий ЗюгановПолитика
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