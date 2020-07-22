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Эксперт оценил налоговый маневр в IT-отрасли
Налоговый маневр в IT-отрасли поможет отечественным компаниям из этой сферы ускоренными темпами развивать сферу высоких технологий в России, заявил РИА Новости... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T16:02
михаил мишустин
госдума рф
алексей комиссаров
владимир путин
технологии
экономика
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михаил мишустин, госдума рф, алексей комиссаров, владимир путин, технологии, экономика

Эксперт оценил налоговый маневр в IT-отрасли

16:02 22.07.2020
231
CC0 / picjumbo_com / Девушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком
CC0 / picjumbo_com /
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Налоговый маневр в IT-отрасли поможет отечественным компаниям из этой сферы ускоренными темпами развивать сферу высоких технологий в России, заявил РИА Новости гендиректор российского производителя офисного программного обеспечения (ПО) "Новые облачные технологии" (НОТ, бренд "МойОфис") Дмитрий Комиссаров.
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли и упрощении порядка признания физлиц налоговыми резидентами РФ. Президент России Владимир Путин в конце июня предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр, в том числе бессрочно снизить ставку страховых взносов компаний до 7,6% с нынешних 14%, а ставку налога на прибыль - до 3% с 20%. Закон, подготовленный кабмином во исполнение этого поручения, предусматривает введение этих новаций с 2021 года, а также обнуление ставки налога на прибыль в части, подлежащей зачислению в региональные бюджеты.
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Такие преференции получит бизнес, 90% доходов которого сформировано от продажи программного обеспечения и услуг по его разработке и внедрению, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, попадают под налоговый маневр и российские дизайн-центры, занимающиеся проектированием и разработкой электронных изделий, а также разработчики ПО, в том числе в области искусственного интеллекта.
"Правительство услышало IT-отрасль... Представленные меры поддержки позволят IT-компаниям ускоренными темпами развивать сферу высоких технологий в нашей стране", - сказал Комиссаров.
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По его словам, в IT-бизнесе более 80% затрат отечественных разработчиков приходится на фонд оплаты труда квалифицированных сотрудников и налоговые выплаты, а благодаря налоговому маневру отечественные разработчики ПО сэкономят порядка 50% от страховых взносов и 17% от налога на прибыль.
Кроме того, снижение налогов позволит компаниям инвестировать дополнительные финансы в экономику страны, увеличить количество рабочих мест и благоприятно повлияет на другие отрасли экономики. "Новый налоговый режим сделает российскую юрисдикцию более привлекательной и конкурентоспособной, позволит разработчикам сохранять свою маржинальность и не повышать цены на цифровые продукты для корпоративных и частных пользователей", - заключил эксперт.
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Михаил МишустинГосдума РФАлексей КомиссаровВладимир ПутинТехнологииЭкономика
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