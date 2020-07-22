Эксперт оценил налоговый маневр в IT-отрасли

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Налоговый маневр в IT-отрасли поможет отечественным компаниям из этой сферы ускоренными темпами развивать сферу высоких технологий в России, заявил РИА Новости гендиректор российского производителя офисного программного обеспечения (ПО) "Новые облачные технологии" (НОТ, бренд "МойОфис") Дмитрий Комиссаров.

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли и упрощении порядка признания физлиц налоговыми резидентами РФ. Президент России Владимир Путин в конце июня предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр, в том числе бессрочно снизить ставку страховых взносов компаний до 7,6% с нынешних 14%, а ставку налога на прибыль - до 3% с 20%. Закон, подготовленный кабмином во исполнение этого поручения, предусматривает введение этих новаций с 2021 года, а также обнуление ставки налога на прибыль в части, подлежащей зачислению в региональные бюджеты.

Такие преференции получит бизнес, 90% доходов которого сформировано от продажи программного обеспечения и услуг по его разработке и внедрению, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин . По его словам, попадают под налоговый маневр и российские дизайн-центры, занимающиеся проектированием и разработкой электронных изделий, а также разработчики ПО, в том числе в области искусственного интеллекта.

"Правительство услышало IT-отрасль... Представленные меры поддержки позволят IT-компаниям ускоренными темпами развивать сферу высоких технологий в нашей стране", - сказал Комиссаров

По его словам, в IT-бизнесе более 80% затрат отечественных разработчиков приходится на фонд оплаты труда квалифицированных сотрудников и налоговые выплаты, а благодаря налоговому маневру отечественные разработчики ПО сэкономят порядка 50% от страховых взносов и 17% от налога на прибыль.