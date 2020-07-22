Российские силы ПВО сопроводили самолеты-разведчики НАТО

"Двадцать второго июля радиолокационными средствами разведки <…> были вскрыты действия разведывательных самолетов Р-8А "Посейдон" и U-2S Военно-морских сил США над акваторией Черного моря, а также разведывательного самолета Р-3С "Орион" Военно-воздушных сил Германии над акваторией Балтийского моря", — указано в сообщении.