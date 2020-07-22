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Российские силы ПВО сопроводили самолеты-разведчики НАТО
Дежурные силы ПВО Черноморского и Балтийского флотов обнаружили разведывательные самолеты НАТО, сообщили в Национальном центре управления обороной. РИА Новости, 22.07.2020
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РИА Новости
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Кадры перехвата российскими истребителями самолетов-разведчиков НАТО
Дежурные силы ПВО Черноморского и Балтийского флотов обнаружили разведывательные самолеты НАТО и сопроводили эти воздушные суда, не допустив нарушения государственной границы России.
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россия, черное море, германия, сша, безопасность

Российские силы ПВО сопроводили самолеты-разведчики НАТО

16:01 22.07.2020 (обновлено: 16:59 22.07.2020)
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Дежурные силы ПВО Черноморского и Балтийского флотов обнаружили разведывательные самолеты НАТО, сообщили в Национальном центре управления обороной.

"Двадцать второго июля радиолокационными средствами разведки <…> были вскрыты действия разведывательных самолетов Р-8А "Посейдон" и U-2S Военно-морских сил США над акваторией Черного моря, а также разведывательного самолета Р-3С "Орион" Военно-воздушных сил Германии над акваторией Балтийского моря", — указано в сообщении.

Дежурные по ПВО силы сопроводили эти воздушные суда и не допустили нарушения государственной границы России.
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