https://ria.ru/20200722/1574726303.html
Российские силы ПВО сопроводили самолеты-разведчики НАТО
Дежурные силы ПВО Черноморского и Балтийского флотов обнаружили разведывательные самолеты НАТО, сообщили в Национальном центре управления обороной. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T16:01
2020-07-22T16:59
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Кадры перехвата российскими истребителями самолетов-разведчиков НАТО
Дежурные силы ПВО Черноморского и Балтийского флотов обнаружили разведывательные самолеты НАТО и сопроводили эти воздушные суда, не допустив нарушения государственной границы России.
2020-07-22T16:01
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, черное море, германия, сша, безопасность