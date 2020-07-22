Хабаровский выпускник набрал 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Выпускник хабаровской гимназии №8 Егор Егоров набрал 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам, став первым в регионе с таким высоким результатом, сообщает пресс-служба правительства Выпускник хабаровской гимназии №8 Егор Егоров набрал 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам, став первым в регионе с таким высоким результатом, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края

По словам выпускника, чтобы добиться такого результата, нужно усердно учиться, а также ставить цели, планировать подготовку и придерживаться намеченного плана. Сейчас Егор ждет результаты по последнему выбранному экзамену - профильной математике, по которой он рассчитывает получить не менее 95 баллов.

"Если честно, какого-то восторга не было. Готовился к экзаменам, поэтому ждал подобного результата. И у меня есть диплом призера Всероссийской олимпиады школьников по информатике, поэтому в вуз я поступаю независимо от результатов ЕГЭ", - рассказал Егоров.

Помимо Егора в крае еще 17 человек получили наивысший результат по итогам единого госэкзамена по русскому языку. Набрать 80 и более баллов удалось 1393 выпускникам — это 26% от общего числа сдававших экзамен по русскому. Экзамен по этой дисциплине был одним из самых массовых, поэтому его разделили на два дня (6 и 7 июля). Всего экзамен сдавали 5456 человек. Помимо русского языка уже подведены итоги экзаменов по информатике, литературе и географии. Пока в крае зафиксирован 21 стобалльный результат.