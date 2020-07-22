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Хабаровский выпускник набрал 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам
Выпускник хабаровской гимназии №8 Егор Егоров набрал 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам, став первым в регионе с таким высоким результатом, сообщает... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T16:01
единый государственный экзамен (егэ)
хабаровский край
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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единый государственный экзамен (егэ), хабаровский край, общество

Хабаровский выпускник набрал 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам

14:39 22.07.2020 (обновлено: 16:01 22.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПакет с экзаменационными заданиями перед началом единого государственного экзамена
Пакет с экзаменационными заданиями перед началом единого государственного экзамена
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Выпускник хабаровской гимназии №8 Егор Егоров набрал 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам, став первым в регионе с таким высоким результатом, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
По словам выпускника, чтобы добиться такого результата, нужно усердно учиться, а также ставить цели, планировать подготовку и придерживаться намеченного плана. Сейчас Егор ждет результаты по последнему выбранному экзамену - профильной математике, по которой он рассчитывает получить не менее 95 баллов.
"Если честно, какого-то восторга не было. Готовился к экзаменам, поэтому ждал подобного результата. И у меня есть диплом призера Всероссийской олимпиады школьников по информатике, поэтому в вуз я поступаю независимо от результатов ЕГЭ", - рассказал Егоров.
Помимо Егора в крае еще 17 человек получили наивысший результат по итогам единого госэкзамена по русскому языку. Набрать 80 и более баллов удалось 1393 выпускникам — это 26% от общего числа сдававших экзамен по русскому. Экзамен по этой дисциплине был одним из самых массовых, поэтому его разделили на два дня (6 и 7 июля). Всего экзамен сдавали 5456 человек. Помимо русского языка уже подведены итоги экзаменов по информатике, литературе и географии. Пока в крае зафиксирован 21 стобалльный результат.
Основной период ЕГЭ в России в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля. Продолжительность ЕГЭ по русскому языку составляет 3,5 часа (210 минут). Экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий. Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны при поступлении в вуз на любое направление подготовки. Минимальный проходной порог по русскому языку, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36 баллов.
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