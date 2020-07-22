https://ria.ru/20200722/1574726027.html
Эпидемиолог рассказал об адаптации коронавируса к человеку
Коронавирус адаптируется к человеку - его способность вызывать заболевание снижается, но сезонный подъем заболеваемости, вероятно, все же будет в... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:57
2020-07-22T15:57
распространение нового коронавируса
николай брико
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коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
первый мгму имени сеченова
общество
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https://ria.ru/20200717/1574489379.html
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:506:2048:1658_1400x0_80_0_0_6351eed0a7479f3e177350a5393a72ea.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай брико, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, первый мгму имени сеченова, общество