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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200722/1574726027.html
Эпидемиолог рассказал об адаптации коронавируса к человеку
Коронавирус адаптируется к человеку - его способность вызывать заболевание снижается, но сезонный подъем заболеваемости, вероятно, все же будет в... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:57
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николай брико
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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Эпидемиолог рассказал об адаптации коронавируса к человеку

15:57 22.07.2020
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© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
© Depositphotos / viz-arch
Коронавирус COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Коронавирус адаптируется к человеку - его способность вызывать заболевание снижается, но сезонный подъем заболеваемости, вероятно, все же будет в ноябре-декабре, заявил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.
"Вирус, циркулируя среди населения, все-таки адаптируется к человеку и снижается его вирулентность. Наибольшую опасность представляют вирусы, которые вновь появились. Они будут появляться, это несомненно. Каждый год мы видим - одна-две инфекционные болезни", - сказал Брико на пресс-конференции.
По его словам, сезонный подъем заболеваемости коронавирусом, по всей видимости, будет в ноябре-декабре, но выраженность сезонного подъема не будет очень высокой.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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