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Силовики ликвидировали в КБР четырех боевиков
Силовики обнаружили в Чегемском районе Кабардино-Балкарии четырех боевиков, которые открыли огонь и были ликвидированы, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:05
исламское государство
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
чегемский район
происшествия
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чегемский район
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Спецоперация против боевиков ИГ в Кабардино-Балкарии. Кадры ФСБ
ФСБ публикует видео спецоперации против боевиков ИГ в Кабардино-Балкарии, в том числе перестрелки с террористами.
2020-07-22T15:56
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исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), чегемский район, происшествия

Силовики ликвидировали в КБР четырех боевиков

15:56 22.07.2020 (обновлено: 17:05 22.07.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник ФСБ. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Силовики обнаружили в Чегемском районе Кабардино-Балкарии четырех боевиков, которые открыли огонь и были ликвидированы, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
В службе также рассказали, что ФСБ предотвратила теракт в отношении сотрудников правоохранительных структур в Кабардино-Балкарии, его планировали члены запрещенной международной террористической группировки "Исламское государство"*.
Спецоперация против сторонников ИГ в Ростовской области. Кадры ФСБ
13 июля, 13:32
ФСБ опубликовала видео задержания боевиков в Ростовской области
"В результате разведывательно-поисковых мероприятий четверо разыскиваемых боевиков обнаружены в горно-лесистой местности Чегемского района КБР. В ходе мероприятий по задержанию террористами оказано вооруженное сопротивление, при котором они получили ранения, несовместимые с жизнью. На месте боестолкновения обнаружены автомат, карабин, два пистолета и боеприпасы", - говорится в сообщении.
По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям "теракт" и "незаконное изготовление оружия" УК РФ.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Исламское государствоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Чегемский районПроисшествия
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