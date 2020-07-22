Силовики ликвидировали в КБР четырех боевиков

"В результате разведывательно-поисковых мероприятий четверо разыскиваемых боевиков обнаружены в горно-лесистой местности Чегемского района КБР. В ходе мероприятий по задержанию террористами оказано вооруженное сопротивление, при котором они получили ранения, несовместимые с жизнью. На месте боестолкновения обнаружены автомат, карабин, два пистолета и боеприпасы", - говорится в сообщении.