Силовики ликвидировали в КБР четырех боевиков

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Силовики обнаружили в Чегемском районе Кабардино-Балкарии четырех боевиков, которые открыли огонь и были ликвидированы, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
В службе также рассказали, что ФСБ предотвратила теракт в отношении сотрудников правоохранительных структур в Кабардино-Балкарии, его планировали члены запрещенной международной террористической группировки "Исламское государство"*.
"В результате разведывательно-поисковых мероприятий четверо разыскиваемых боевиков обнаружены в горно-лесистой местности Чегемского района КБР. В ходе мероприятий по задержанию террористами оказано вооруженное сопротивление, при котором они получили ранения, несовместимые с жизнью. На месте боестолкновения обнаружены автомат, карабин, два пистолета и боеприпасы", - говорится в сообщении.
По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям "теракт" и "незаконное изготовление оружия" УК РФ.
* Запрещенная в России террористическая группировка.