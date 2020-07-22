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Минздрав: онкобольные, получающие химиотерапию, легче переносят COVID-19
Пациенты с ослабленным иммунитетом, получающие химиотерапию для лечения онкологических заболеваний, как правило, легче переносят коронавирусную инфекцию,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T16:56
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, онкология, сергей авдеев, общество

Минздрав: онкобольные, получающие химиотерапию, легче переносят COVID-19

15:56 22.07.2020 (обновлено: 16:56 22.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Пациенты с ослабленным иммунитетом, получающие химиотерапию для лечения онкологических заболеваний, как правило, легче переносят коронавирусную инфекцию, сообщил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
"Мы видели пациентов с очень ослабленным иммунитетом, которые получали химиотерапию. Мы можем говорить, что, к счастью для них и для нас, они не являются пациентами по риску неблагоприятного прогноза. Возможно то, что у них низкий иммунитет, — это работает на них. У таких ослабленных пациентов цитокиновый шторм, по сути дела, невозможен, поэтому они, как правило, более легко переносят эту болезнь под названием COVID-19", — сказал Авдеев на пресс-конференции.
Цитокиновый шторм — чрезмерный ответ иммунной системы пациента при коронавирусной инфекции средней тяжести.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пресс-конференция Новые вызовы онкологической службе: COVID-19 в ММПЦ МИА Россия сегодня
1 июля, 16:23
Новые вызовы онкологической службе: COVID-19
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыОнкологияСергей АвдеевОбщество
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