Минздрав: онкобольные, получающие химиотерапию, легче переносят COVID-19

"Мы видели пациентов с очень ослабленным иммунитетом, которые получали химиотерапию. Мы можем говорить, что, к счастью для них и для нас, они не являются пациентами по риску неблагоприятного прогноза. Возможно то, что у них низкий иммунитет, — это работает на них. У таких ослабленных пациентов цитокиновый шторм, по сути дела, невозможен, поэтому они, как правило, более легко переносят эту болезнь под названием COVID-19", — сказал Авдеев на пресс-конференции.