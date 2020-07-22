Минздрав: онкобольные, получающие химиотерапию, легче переносят COVID-19

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Пациенты с ослабленным иммунитетом, получающие химиотерапию для лечения онкологических заболеваний, как правило, легче переносят коронавирусную инфекцию, сообщил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
"Мы видели пациентов с очень ослабленным иммунитетом, которые получали химиотерапию. Мы можем говорить, что, к счастью для них и для нас, они не являются пациентами по риску неблагоприятного прогноза. Возможно то, что у них низкий иммунитет, — это работает на них. У таких ослабленных пациентов цитокиновый шторм, по сути дела, невозможен, поэтому они, как правило, более легко переносят эту болезнь под названием COVID-19", — сказал Авдеев на пресс-конференции.
Цитокиновый шторм — чрезмерный ответ иммунной системы пациента при коронавирусной инфекции средней тяжести.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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