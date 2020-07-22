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Глава МИД Алжира призвал к немедленному прекращению огня в Ливии
Алжир призывает к немедленному прекращению огня в Ливии и переходу к диалогу о политическом урегулировании конфликта в этой стране, заявил в среду глава... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:52
сабри букадум
обострение конфликта в ливии
сергей лавров
алжир (республика)
ливия
в мире
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353
60
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сабри букадум, обострение конфликта в ливии, сергей лавров, алжир (республика), ливия, в мире

Глава МИД Алжира призвал к немедленному прекращению огня в Ливии

14:21 22.07.2020 (обновлено: 15:52 22.07.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Алжира Сабри Букадум во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Алжира Сабри Букадум во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Алжир призывает к немедленному прекращению огня в Ливии и переходу к диалогу о политическом урегулировании конфликта в этой стране, заявил в среду глава алжирского МИД Сабри Букадум.
"Мы призываем... к немедленному прекращению огня и приложению усилий для того, чтобы возобновить политический процесс и достичь мирного урегулирования ливийского конфликта", - сказал Букадум на пресс-конференции по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
Вчера, 14:19
Лавров прокомментировал ситуацию в Ливии и Сирии
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА - Египет.
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Сабри БукадумОбострение конфликта в ЛивииСергей ЛавровАлжир (республика)ЛивияВ мире
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