Глава МИД Алжира призвал к немедленному прекращению огня в Ливии

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Алжир призывает к немедленному прекращению огня в Ливии и переходу к диалогу о политическом урегулировании конфликта в этой стране, заявил в среду глава алжирского МИД Сабри Букадум.
"Мы призываем... к немедленному прекращению огня и приложению усилий для того, чтобы возобновить политический процесс и достичь мирного урегулирования ливийского конфликта", - сказал Букадум на пресс-конференции по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Вчера, 14:19Лавров прокомментировал ситуацию в Ливии и Сирии
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА - Египет.